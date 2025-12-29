Slušaj vest

Francuska glumica, model i poznata aktivistkinja za prava životinja Brižit Bardo preminula je u svom domu na jugu Francuske u 91. godini, saopštila je Fondacija Brižit Bardo za zaštitu životinja.

Prema rečima Bruna Žaklena, predstavnika fondacije, Bardo je nedavno bila hospitalizovana, ali uzrok smrti nije zvanično otkriven. U oktobru je otkrila da je operisana u privatnoj bolnici Sen Žan u Tulonu, ali nije dala dalje detalje, a nije poznato ni da li je smrt na bilo koji način povezana sa intervencijom.

Glasine o njenoj smrti su se ranije pojavile, na šta je Bardo odgovorila putem društvenih mreža:

„Ne znam koja budala je večeras proširila ovu lažnu vest o mojoj smrti, ali budite uvereni da sam dobro i da nemam nameru da odustanem. Za one koji imaju uši“, napisala je 22. oktobra 2025. godine na platformi X, objavu koju je videlo više od četiri miliona ljudi.

Dva meseca kasnije, smrt je potvrdila i sama fondacija:

„Fondacija Brižit Bardo sa dubokom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsednice, gospođe Brižit Bardo, svetski poznate glumice i pevačice, koja je odlučila da napusti svoju prestižnu karijeru kako bi posvetila svoj život i energiju zaštiti životinja i radu svoje fondacije.

Brižit Bardo u fiolmu I Bog stvori ženu Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Fondacija želi da oda počast izuzetnoj ženi koja je dala sve i žrtvovala sve za svet koji poštuje životinje. Njeno nasleđe živi kroz akcije i borbe koje Fondacija nastavlja sa istom strašću i odanošću svojim idealima. Izražavamo najdublje saučešće njenoj porodici, voljenima, opštini Sen Trope, njenim građanima i svima koji dele ovu misiju. Fondacija će, sada više nego ikad, nastaviti rad Brižit Bardo.“

Brižit Bardo je stekla međunarodnu slavu pedesetih godina prošlog veka zahvaljujući filmu „I Bog stvori ženu“, koji ju je učinio globalnim seks simbolom i doneo joj veliki broj obožavalaca. Tokom svoje uspešne filmske karijere, Bardo je pronašla novu strast – borbu za prava životinja. Za svoj doprinos ovoj oblasti, odlikovana je Legijom časti 1985. godine.

Brižit Bardo je iza sebe ostavila sina, Nikolu-Žaka Šarijea, koji je njen naslednik i jedini potomak.

