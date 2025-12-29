Slušaj vest

Brižit Bardo je zaradila između 65 i 100 miliona dolara, kroz filmsku karijeru, manekenstvo i značajna ulaganja u nekretnine.

Šezdesetih je bila jedna od najplaćenijih glumica na svetu, za ulogu u filmu Viva Maria i zaradila je 350.000 miliona dolara. Smatra se da joj je i autobiografija, Initiales B.B. objavljena 1996. donela 4 miliona dolara. Iza sebe je ostavila i svoju čuvenu kuću u Sen Tropeu, La Madrague.

Brižit Bardo koja je umrla u 91. godini, nikada nije odvajala privatni život od aktivizma koji je podrazumevao borbu za prava životinja. Odavno je izrazila želju da njena imovina služi višem cilju. "Dala sam svoju mladost i lepotu muškarcima, sada dajem svoju mudrost i iskustvo životinjama", izjavila je glumica koja se još 1973. povukla iz sveta filma.

Ta filozofija konkretno se odrazila i u organizaciji odnosno nasleđivanju njene imovine.

Kada je došlo vreme za pisanje testamenta, rešila je da većinu svoje imovine ostaviti Fondaciji Brigitte Bardot, organizaciji koju je pokrenula "1986. u La Madrague, sa advokatom iz Sen Tropea i prijateljem". Od svoje seoske kuće, honorara od prodaje knjiga, vile u Sen Tropeu, ona je uglavnom sve ostavila ovom udruženju.

Brižit Bardo je iza sebe ostavila sina jedinca, a njihov odnos bio je ispunjen boli i nesporazumima. „Imala sam 25 godina kada se Nilolas rodio. Osećala sam se nesigurno, iscrpljeno od snimanja filmova, iscrpljeno od štampe koja me je progonila", rekla je 2018. za Paris Match.

Brižit Bardo sa sinom Nikolasom

Dodala je da je izgubila ravnotežu i da je smatrala da nije bilo pravo vreme za majčinstvo. "Osećala sam se kao da svakog trećeg minuta izvršavam samoubistvo, samo sam radila gluposti. Ali ne možete birati. Vreme je bilo loše i svi su patili".

Nikolas je tužio majku za 100.000 franaka zbog „narušavanja privatnosti“ nakon objavljivanja njenih memoara i dobio taj spor, priznala je da se njihov odnos „poboljšao pre nekoliko godina“. „Nikolas, koji živi u Norveškoj, dolazi u posetu svake godine. Imam i dve unuke i dvoje praunuka“, naglasila je.

