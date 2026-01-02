Slušaj vest

Incest brakovi poznatih političara, književnika, muzičara i naučnika su izazvali zgražavanje, šok i nevericu.

Rudolf Đulijani

Bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani oženio se Redžinom Peruđi 1968. godine. Ona je bila ćerka njegove rođake, odnosno u drugom kolenu srodstva sa ovim političarem koji je 1982. poneo zahtev za poništenje braka, 14 godina nakon venčanja. Đulijani se ženio još dva puta, danas ima 81 godinu.

Rudolf Đulijani Foto: Reuters

Edgar Alan Po

Slavni pesnik Edgar Alan Po stupio je u brak sa rođakom Virdžinijom Elizom Klem, venčali su se kada je on imao 27, a ona 13 godina. Postoje spekulacije o tome da je njihov brak više nalikovao odnosu brata i sestre, ali je svakako bio nedopustiv.

Edgar Alan Po Foto: Wikipedia

Herbert Džordž Vels

Autor "Otoka dr. Moreaua" i "The War of the Worlds" Herbert Džordž Vels stupio je u brak sa svojom rođakom 1891. Ali njihova veza bila je kratkog veka, on i Izabel Meri Vels razveli su se samo tri godine nakon venčanja, kada je Herbert započeo vezu sa svojom studentkinjom.

Herbert Džordž Vels Foto: Profimedia

Čarls Darvin

Čuveni naučnik Čarls Darvin bio je u braku sa Emom Vedgvud, sa kojom ga je spajalo krvno srodstvo, a zbog svojih istraživanja o srodstvu i evoluciji, bio je zabrinut da je njihova veza razlog zašto je troje njihove dece umrlo.

Čarls Darvin Foto: Unknown photographer / Bridgeman Images / Profimedia

Albert Ajnštajn

Slavni fizičar Albert Ajnštajn oženio se rođakom Elzom Loventhol, 1919. godine. Bili su prvi rođaci u prvom kolenu sa majčine strane, kao i drugo koleno po liniji srodstva sa očeve strane! I što je još čudnije, ona je rođena kao Elza Ajnštajn, drugo prezime dobila je u prvom braku.

Albert Ajnštajn Foto: Profimedia

Džeri Li Luis

Roker Džeri Li Luis, najpoznatiji po hitu “Great Balls of Fire”, oženio se rođakom Majrom Vilijmas, kada je ona imala samo 13 godina. Zajednica, koja je bila njegov treći brak, a njoj prvi, izazvala je mnogo reakcija njegovih fanova. Brak je trajao četiri godine. Ženio se još četiri puta.

Džeri Li Luis Foto: Binder / akg-images / Profimedia

Džesi Džejms

Američki odmetnik, pljačkaš banaka i vozova Džesi Džejms venčao se sa rođakom Zereldom Zi Mims, koja je ime dobila po njegovoj majci. Bili su vereni devet godina, a imali su dvoje dece.

Džesi Džejms Foto: Wikipedia

Kevin Bejkon

Glumac Kevin Bejkon oženio se rođakom, svojom čuvenom koleginicom Kirom Sedžvik, sa kojom ima ćerku i sina.

Kevin Bejkon Foto: Profimedia

Greta Skaki

Tu je i priča o glumici Greti Skaki koja je sa bratom Karlom Mantegacom 1997. dobila sina Matea. „To se prosto dogodilo jedne noći kada je došao kod mene i bio je to potpuni šok. Bili smo dugo godina prijatelji pre nego što se to desilo i nisam ga ranije posmatrala na isti način. Definitivno sam bila užasnuta zbog toga i brinula sam se kako to da saopštimo ljudima – na prvom mestu svojoj porodici", rekla je ona.

Greta Skaki Foto: Profimedia

Sadam Husein

Bivši irački diktator Sadam Husein imao je više žena, a njegova prva supruga bila je njegova rođaka, sestra od ujaka Sadžida Talfah, kojom se oženio 1963. Njihov brak bio je dogovoreni i planiran od vremena kada su njih dvoje bili deca, piše ancestry.com.

Udovica Sadama Huseina bila je najstarija ćerka njegovog ujaka. Bila je dve godine starija od njega, a venčali su se kada je imala 21 godinu. Dobili su petoro dece, Udaja, Kusaja, Ragad, Ranu i Halu.

Sadam Husein Foto: UPI / Newscom / Profimedia

Sadžida je pre udaje radila kao učiteljica, obožavala je da nosi odeću evropskih dizajnera i da farba kosu u plavo, a jedna žena koja ju je poznavala ispričala je da je želela da ima beo ten pa je nanosila velike kočine pudera, zbog čega joj je lice izgledao kao da je posuto brašnom.

Opisivali su je kao nasilnu i pohlepnu ženu koja je zlostavljala poslugu, a svog psa ostavila ceo dan na suncu bez vode jer ju je ugrizao pa ga je tako "kaznila". Trgovci su je zapamtili kao ciciju, jer je retko plaćala punu cenu robe koju je uzimala u njihovim radnjama.

Sadam Husein se 1968. oženio Samirom Sahbandar koja mu je najpre bila ljubavnica. Venčali su se iako su oboje već bili u braku, njen suprug je ćutao i prihvatio to venčanje.

Sadam Husein Foto: Profimedia

Adnan Kairalah koji je bio Sadamov šurak i brat odnosno i Sadžidin brat, bio je ogorčen zbog odnosa zeta prema njegovoj sestri o čemu je javno negodovao. Godinu dana kasnije poginuo je u padu helikoptera, jedan Sadamov telohranitelj rekao je kasnije da je postavio eksploziv u tu letelicu po naređenju bivšeg predsednika Iraka.

Sin Udaj se takođe protivio drugom braku svog oca, smatrao je da je to uvreda za njegovu majku, ali i pretnja za njegovo nasledstvo. U oktobru 1988. na smrt je pretukao i izbo nožem muškarca koji je upoznao Huseina i Samiru.

Sadžida gotovo da se nije pojavljivala u javnosti. Međutim, kada su buknule glasine da se Sadam oženio drugom ženom,u iračkim medijima pojavilo se više slika i videa Huseina i Sadžide, kao fotografija njih sa decom. Namera je bila da se prikaže da nema problema u porodici.

Sadamova udovica je sa brojnim članovima porodice pobegla iz Iraka 1990. zbog rata u Persijskom zalivu. Postoji mnogo različitih izveštaja gde su se uputili, a moguća lokacija bila je Mauritanija. Vratili su se u Irak nakon ratnog sukoba.

Irački vođa Sadam Husein ubijen je 30. decembra 2006. godine. Ne zna se gde je Sadžida danas. tražila je sa dve ćerke azil u Brazilu i Britaniji, ali su ti zahtevi odbijeni. BBC je 2008. emitovao dramu House Of Saddam.

(Kurir.rs/ Žena)

