"Srećnija bih bila da sam rodila psa, nego bebu" Brižit Bardo nakon porođaja pokušala da se ubije, a ovako joj se sin osvetio za uvrede i bol
Francuska filmska diva i ikona lepoteBrižit Bardo preminula je u 91. godini, a njen život i dalje pleni javnost skandalima, burnim vezama i dramatičnim porodičnim odnosima. Poznata po plavoj kosi, senzualnom stilu i bikinijima, postala je seks simbol 1950-ih i 1960-ih zahvaljujući filmu „I Bog stvori ženu“, koji je režirao njen tadašnji suprug Rože Vadim.
Međutim, jedan od najmračnijih i najkontroverznijih perioda u njenom životu bio je odnos sa jedinim sinom, Nikolom-Žakom Šarijeom.
Tragična trudnoća i loš odnos sa sinom
Brižit je rodila samo jedno dete, sina Nikolu, ali je od samog početka trudnoću doživljavala kao teret. Tokom trudnoće osećala je strah, mučninu i pritisak, a sama pomisao na porođaj bila je zastrašujuća. Jednom je šokantno govorila o svom detetu:
„Bio je kao tumor koji me je jeo iznutra. Bila bih srećnija da sam rodila psa nego bebu.“
Zbog straha i loših porodičnih odnosa, pokušala je samoubistvo osam meseci nakon porođaja, na svoj 26. rođendan, zbog neuspelog braka i razvoda od Žaka Šarea, Nikolinog oca. Sud je naložio da Nikola odrasta sa ocem, dok njegov odnos sa majkom gotovo da nije postojao.
Brižit je, pričalo se, tražila abortus čim je saznala da je trudna, ali zbog tadašnjeg zakonskog okvira u Francuskoj - abortus je bio ilegalan - morala je da se porodi. Tokom trudnoće je skrivala stomak i gotovo nije izlazila iz kuće, osećajući se kao zatvorenica, a njen odnos sa sinom od prvog dana bio je hladan i distanciran.
Nakon porođaja, Brižit nije pokazivala majčinsku nežnost. Sin je bio prepušten ocu, dok je ona svoje vreme posvećivala javnim nastupima i profesionalnom životu. Ljubav prema detetu pokazivala je samo tokom zvaničnih fotografisanja, dok ga je privatno potpuno ignorisala.
Odbacivanje i osvetoljubivost sina
Kada je Nikola imao 12 godina, želeo je da provede neko vreme sa majkom, ali Brižit je odbila da ga primi. Rezultat je bio dugo odsustvo iz njenog života, a kada je Nikola odrastao i postao student u Parizu, odbio je da je uključi u svoj život ili na svoje venčanje. Godinama ju je ignorisao, a 1990-ih su završili na sudu zbog neplaćene alimentacije, gde je Brižit morala da mu plati 250.000 franaka. Nikola je kasnije izjavio:
„Ona voli svoje krznene kapute, a ja volim svoju porodicu.“
Kada je Nikola dobio ćerke, odbio je da dozvoli Brižit da ih upozna, jasno pokazujući koliko je bol koji je doživeo u detinjstvu oblikovao njegov odnos sa majkom.
Ljubavni život i posvećenost životinjama
Nakon razvoda od Žaka Šarea, Brižit se udavala još dva puta. Njen treći brak bio je sa nemačkim milionerom Ginterom Saksom, koji je izvršio samoubistvo 2011. godine, što je potpuno slomilo poznatu glumicu. Kasnije je pronašla sreću sa Bernarom d’Ormalom, sa kojim je ostala do kraja života.
Iako nikada nije bila posvećena majka, Brižit je pronašla ljubav i pažnju u životinjama. Osnovala je fondaciju za zaštitu životinja, ulažući sav svoj nakit i imovinu u razvoj udruženja, čime je ostavila neizbrisiv trag u svetu aktivizma.
„Dala sam mladost i lepotu muškarcima, a životinjama ću dati znanje i mudrost“, rekla je glumica, čiji je ceo život obeležen skandalima, strastima i kontroverzama.
