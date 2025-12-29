Slušaj vest

Brižit Bardo bila je francuska verzija Merilin Monro, filmska diva koja je istovremeno nosila titulu seks simbola i vrsne glumice. Njen izgled, koji je sve do savršenstva spajao senzualnost i sofisticiranost, bio je ključ njene karijere. Međutim, Bardo je bila više od toga – njeno prisustvo na ekranu transformisalo je način na koji su žene prikazane u filmu, izazivajući društvene norme i oblikujući erotsku revoluciju.

Prvi veliki skandal i globalni uspeh Brižit Bardo dogodio se sa filmom "...I Bog stvori ženu", koji ju je lansirao u status ne samo zvezde, već i ikone seksualnog oslobođenja. Reditelj Roger Vadim, koji je često bio zadužen za njene uloge, imao je specifičan način prikazivanja Bardo: naglašena seksualnost, voajeristički kadrovi i, naravno, njeno raskošno telo. Film je postao kultni klasik, ali njegova snaga ležala je u kontroverzi - u vremenu kada Holivud nije smeo da prikaže golotinju, Francuzi su to radili bez srama.

Provokacija koja je pomerila granice

U "...I Bog stvori ženu", Bardo je imala scenu koja je zauvek promenila način na koji se žene prikazuju na filmu. U jednoj od najpoznatijih scena, ona se skriva iza čaršava na sušilici, a zatim joj Vadim daje potpuni odraz golotinje, bez stida ili obzira prema tadašnjoj moralu. Iako danas ovakve scene ne bi izazvale takvu pažnju, 1956. godine to je bio pravi šok za publiku.

Svi su očigledno želeli da je vide, a Vadim ju je prikazao kao "seksi mačkicu" – izazovnu, zavodljivu i slobodnu, ali sve to kroz prizmu muške želje. Bardo je postala sinonim za žensku seksualnost, ali i za neizrečeni kontradiktoran odnos između žene kao objekta želje i žene koja preuzima kontrolu nad svojim imidžem.

Paradoks seksualne slobode

Bardo nije bila samo lepo telo na filmu; njeno samopouzdanje, energija i sposobnost da zrači na ekranu činili su je neodoljivom. Čak i kada je bila prikazana kao objekt požude, ona je svojim nastupima unela prkos, što je mnogima bilo novo i izazovno. Ovaj dvostruki identitet – žena koja je bila obožavana, a istovremeno se borila za svoju slobodu – daje njenoj karijeri trajnu snagu i moć, ostavljajući dubok trag u pop kulturi.

Skandal, sloboda i revolucija

Bardo je postala simbol seksualne revolucije, ali njeno nasleđe je komplikovano. Iako je njen redatelj bio često kritikovan zbog mizoginije, rad sa Bardo pomogao je da se pokrene promena u filmskoj industriji. Dok su mnogi raspravljali o tome da li je ona zaista bila ikona ženskog oslobođenja, njen uticaj je neosporan.

Kultni film "...I Bog stvori ženu" danas se posmatra kao jedan od najvažnijih filmova u istoriji kinematografije. Sklonost Vadima da koristi muški pogled stvorila je ambivalentnu sliku, jer je istovremeno bila prikazana kao objekt želje, ali i kao žena koja je preuzela kontrolu nad svojim telom. Uprkos svemu, Bardo je otvorila vrata za žensku slobodu, inspirisavši generacije žena da se bore za prava na svoju seksualnost i identitet.

Nezaboravna scena: Divlji ples i provokacija

Jedna od scena koja je postala legendarna u filmu je ona u kojoj Bardo divlje pleše, potpuno zaronjena u svoju strast, znojava i bez inhibicija. Vadim je majstorski iskoristio krupne planove njenog lica, što je dalo efekt koji je ličio na eksplicitnu zamenu za seks. Ovaj trenutak je za mnoge postao pravi izazov za svetske bioskope.

Kada je film stigao u Ameriku, zatekao je šokiranu publiku, jer su tadašnji holivudski standardi striktno zabranjivali ovakve scene. U jednoj od scena, Bardot je nosila mokru košulju koja se priljubila uz njene grudi, izazivajući gotovo potpunu erotsku tenziju. Film je postao toliko kontroverzan da su mnogi američki bioskopi zabranili njegovu distribuciju.

