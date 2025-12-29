Sama je sebi postavila dijagnozu disleksije, a pati i od diskalkulije

Ako je iko dokaz da se status modne ikone ne dobija slučajno - to je Viktorjia Bekam. Nekadašnja članica grupe Spice Girls, a danas jedna od najuticajnijih dizajnerki savremene mode, pojavila se na venčanju Holi Remzi i olimpijca Adam Peti u veličanstvenoj Bath Abbey - i, očekivano, ukrala svu pažnju.

Haljina koja oblikuje figuru i nosi potpis

Viktorija je za ovu priliku izabrala haljinu iz sopstvene kolekcije - sofisticirani model od zelenog svilenkastog satena koji odiše tihim luksuzom. Duboki V-izrez naglasio je gornji deo figure, dok blago prošireni donji deo, nalik sirena kroju, daje haljini dramatičnu, ali izuzetno ženstvenu siluetu.

Poseban detalj krije se u predelu struka: suptilni nabor inspirisan antičkom Grčkom dodatno ističe liniju tela i vizuelno stanjuje struk. Da je reč o pravom glamuroznom komadu govori i cena, 1.290 funti, ali i činjenica da Viktorija gotovo uvek na ovakvim događajima nosi upravo svoje kreacije.

Minimalizam s karakterom

Stajling je, u njenom prepoznatljivom maniru, bio odmeren i precizan. Dijamantska narukvica, zlatni krstić i clutch torbica u toploj jantarnoj nijansi bili su dovoljni da zaokruže izgled bez preterivanja. Kosu je nosila raspuštenu, u blagim talasima, dok su sunčane naočare u holivudskom stilu dodale dozu misterije i privatnosti.

Haljina koja je odmah završila na Instagramu

Nakon venčanja, Viktorija je na Instagramu podelila video u kome je istakla upravo ono što je modni svet odmah primetio, savršen kroj i bezvremensku eleganciju.

"Obožavam kroj ove zelene haljine od rastezljivog satena iz moje kolekcije #VBPSS26. Savršena večernja silueta za posebnu priliku“, napisala je.

Komentari nisu izostali, fanovi su je zasuli pohvalama poput: „Neverovatno lepa“ i „Ekstremno glamurozno, obožavam plavo-zelene nijanse“.

Još jednom, Viktorija Bekam je pokazala da istinski stil ne zavisi od trenda, već od doslednosti, kroja i stava i da je njeno ime s razlogom sinonim za modernu eleganciju.

