Leposava Jarić, snažna žena iz senke koja je uspela da izvede na pravi put troje dece - danas su svi vrlo uspešni i pošteni ljudi. Iako je imala mnogo razloga da se uobrazi, nikada nije izgubila jednostavnost koju nosi u sebi, što je čini posebnom, a upravo zbog toga je i njena bivša snajka Adrijana Lima, neizmerno zavolela.

Njen naslednik Marko i naš proslavljeni košarkaš, bio je u braku sa brazilskom lepoticom od od 2009. do 2016. za to vreme, Adrijana je Leposavu gledala kao svoju drugu majku.

I nakon razvoda ostale bliske

I nakon razvoda, ništa se u njihovom odnosu nije promenilo. Čak je i nakon rastanka sa Markom, letovala sa Leposavom u Crnoj Gori, uživale u zajedničkom vremenu, a čuvena manekenka je od svekrve neretko tražila i savete.

Nastavila je da je zove Žiža, kako je oslovljavaju i unuke Sijena i Valentina, te se ponosi što je žena poput Leposave njihova baka.

"Čast mi je što si baka mojoj deci. Žižo, mi te volimo", poručila je Lima svojoj bivšoj svekrvi pre par godina preko društvenih mreža.

I danas Leposava veoma često putuje u Majami, kako bi provodila vreme sa svojim unukama, a nekadašnja snajka je uvek toplo dočeka i pozdravi, kada god se sretnu.

Podržala i zaovu

Inače, Leposava pored Marka, ima još dvoje dece - Tamaru i Nikolu. I dok se Nikola, takođe, bavio košarkom, Tamara je odabrala potpuno drugu profesiju - danas je uspešna modna kreatora, a kada je uplovila u ovaj svet, nije izostala ni Limina podrška. Tamara je u sjajnim odnosima sa Adrianom, te su i danas u kontaktu.

Leposava se retko pojavljuje u javnosti

Leposava je odmerena dama koja pleni harizmom, a u javnosti se pojavljuje kada baš ima jak razlog za to. Tako je 2019. godine zajedno sa brojnim drugim javnim ličnostima dodelila paketiće mališanima iz Prihvatilišta za decu.

Potom je opet usledila medijska ilegala, da bi ispred objektiva fotoreportera stala ponovo tek 2021. godine, a povodo je bio revija održive mode u Svečanoj sali skupštine grada Beograda na kojoj je, pored Verice Rakočević i Igora Todorovića, kolekciju predstavila i Leposavina ćerka Tamara, bila je prilika koju ponosna majka nije mogla da propusti.

