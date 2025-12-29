Slušaj vest

I među najvećim poznavaocima i obožavaocima britanske kraljevske porodice malo je onih koji su ikada čuli za princa Džona, čiji je život do samog kraja ostao obavijen tajnom.

Dečak kog su mnogi nazivali „izgubljeni princ“ bio je najmlađi sin kralja Džordža V i kraljice Marije, a smatra se i jednim od najtragičnijih pripadnika britanske kraljevske porodice.

O njegovom detinjstvu i odrastanju znalo se vrlo malo. Držali su ga podalje od javnosti, pa su, zbog oskudnih informacija, nastajale glasine da je bio zapostavljen ili loše tretiran zbog svog zdravstvenog stanja.

Ipak, tek posle njegove smrti počeli su da izlaze na videlo brojni detalji, koji su potvrdili da je tokom celog života bio voljen i brižljivo negovan.

Ko je bio izgubljeni princ?

Džon Čarls Frensis rođen je 12. jula 1905. godine kao peto muško dete i najmlađi od šestoro potomaka kralja Džordža V i kraljice Marije.

Njegovi stariji brat i sestra bili su princ Džordž, princ Henri, princeza Meri, princ Albert (otac kraljice Elizabete II, koji je kasnije postao kralj Džordž VI) i princ Edvard (budući Edvard VIII, koji je abdicirao zbog ljubavi).

Da je doživeo duboku starost, bio bi stric pokojne kraljice Elizabete II.

Prema britanskim istorijskim zapisima, u prve četiri godine života mali Džon bio je inteligentno, razigrano i potpuno zdravo dete.

Kako kažu podaci, voleo je da se šali i pravi smicalice, poput stavljanja lepka na kvake na vratima. Isto tako je jednom javno govorio o svom ocu kao o "ružnom starcu".

Njihov otac je bio veoma strog i govorilo se da je izvršio veliki pritisak na svoju decu i terao ih da se ponašaju kao odrasli, a ne kao deca koja su bila.

Sa četiri godine Džon je doživeo prvi epileptični napad i tada je počeo da pokazuje ponašanja koja bi današnji stručnjaci prepoznali kao oblik autizma.

Vremenom se njegovo zdravstveno stanje sve više pogoršavalo, a kada je njegov otac došao na presto, Džonu nije bilo dozvoljeno da prisustvuje krunisanju.

Kraljevska porodica i njihov tim su strahovali da bi bilo kakav incident povezan sa Džonom mogao negativno da utiče na njihov ugled.

Princ Džon se smatrao "punopravnim članom porodice" koji se često pojavljivao u javnosti sve do 11. rođendana.

Džon je tokom Prvog svetskog rata manje viđao svoje roditelje, a mnogi su pričali da ga je porodica maltene zaboravila ili maltretirala što se kasnije osporavalo.

Polako, njegova slika i prilika iščezavaju iz očiju javnost, a postoji podatak da nijedan zvanični portet nije naručen posle 1913. godine.

U godinama koje su dolazile, zdravlje princa Džona se pogoršavalo, a uprkos svemu, on nije uklonjen iz linije nasledstva.

Džonovi napadi su postali sve češći i jači, pa je poslat iz palate u Sandringem da živi sa svojom guvernantom Šarlot "Lala" Bil na Vud farmi, seoskoj kući usamljenoj u uglu imanja Sandringem.

Njegovo formalno obrazovanje je prekinuto, a poslednji tutor otpušten. Lekari su njegovu porodicu upozorili da dečak verovatno neće dočekati 18. rođendan.

- Nismo se usudili da mu dozvolimo da bude sa svojom braćom i sestrom, jer ih to toliko uznemirava, jer napadi postaju tako loši i dolaze tako često - pisala je njegova guvernanta.

Božić za koji će se ispostaviti da je poslednji u životu princa Džona, dečak je proveo sa svojom porodicom u Sandringem, ali je iste noći vraćen na Vud farmu. Nažalost, dvadesetak dana kasnije, tačnije 18. januara 1919. godine, Džon je preminuo u snu usled teškog napada. Imao je 13 godina.

- Velik šok za nemirnu dušu jadnog dečaka, smrt je došla kao olakšanje - napisala je kraljica Marija u svom dnevniku.

- Ne mogu da kažem koliko smo zahvalni Bogu što ga je odveo na tako miran način, on je samo mirno spavao u svom nebeskom domu, bez bola, bez borbe, samo mir za jadnog malog uznemirenog duha koji je za nas bio velika zabrinutost. dugi niz godina, još otkako je imao četiri godine - dodala je.

Ona je i bila ta koja je saopštila svom suprugu strašne vesti.

- Ovaj jadni dečak je postao više životinja nego bilo šta drugo i bio je samo brat po telu i ništa drugo - podelio je princ Edvard u najmanju ruku zapanjujuće razmišljanje o bratovljevoj smrti.

Princ Džon je sahranjen u Sandringemu, a kada je Daily Miror izvestio o njegovoj smrti, prvi put se spominje epilepsija

Princ Džon je vremenom potpuno zaboravljen sve do 1998. kada su otkrivene fotografije kraljevske porodice iz perioda od 1912. do 1915. godine. Na mnogima od njih javnost je tada prvi put videla dečaka za kog nisu znali ko je.

