Glumac Danijel Kertis Li, najpoznatiji po ulozi Kukija u popularnoj tinejdžerskoj seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", oglasio se o stanju svog kolege Tajlora Čejsa nakon što se njegov pokušaj da mu pomogne za praznike završio katastrofalno. Li je Čejsa, koji se očito bori s beskućništvom i drugim problemima, smestio u hotel, ali situacija je brzo izmakla kontroli.

Pokušaj pomoći završio se haosom

U emotivnom TikTok videu objavljenom na katolički Božić, Li je podelio razočaravajuće vesti. Objasnio je kako je samo dan nakon što je Čejsa sklonio s ulice primio poziv od uprave hotela. "Te iste noći zvali su me iz uprave, besni", rekao je Li. "Vrata su ostavljena otvorena. Zašto je mikrotalasna pećnica u kadi? Jednostavno se osećam skrhano. Nemam reči."

Dodao je kako su mu članovi Čejsove porodice kasnije rekli da su i oni već pokušali sa smeštajem u hotelu, ali bez uspeha. Li je delovao ljutito na samog sebe što je mislio da može da "popravi situaciju".

Frustriranost sistemom

Glumac je iskoristio priliku da progovori o manjkavostima sistema za pomoć osobama s problemima mentalnog zdravlja i zavisnosti. "Pomoć bi trebala da bude pružena ovim ljudima koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja, problemima zloupotrebe droga", istakao je. "Trebalo bi da treća strana može nekoga da smesti na lečenje, da ga pošalje na psihološku procenu kako bi se otkrilo šta se događa i omogući mu detoksikaciju."

Li je obožavateljima otkrio da je "očajan" jer sistem ne radi u Čejsovu korist. "Nema razloga zašto njegova porodica ne bi mogla da dobije pomoć za njega. Ovde se stvarno osećam potreseno", rekao je. "Mislim da je vreme da se pozove 5150, ali treba mi i vaš uvid", dodao je, misleći na kalifornijski zakon o prisilnoj psihijatrijskoj hospitalizaciji, te zaključio kako želi "nešto da preduzme pre nego što bude prekasno".

Sve je počelo videom na Badnji dan

Priča o teškoj životnoj situaciji Tajlora Čejsa, koji je u seriji glumio sporedni lik Kverlija, postala je viralna ranije ovog meseca nakon što su se na internetu pojavili videi koji prikazuju bivšu dečju zvezdu kako živi na ulici. Reagujući na to, Li je na Badnji dan objavio video u kom je pronašao Čejsa u Kaliforniji, kupio mu hranu i smestio ga u hotel.

Tada se činilo da ima nade. Čak su se i putem FaceTimea čuli s glavnim glumcem serije, Devonom Verkhajserom.

"Samo sam želeo da ima, barem, osnovni smeštaj", rekao je Li u tom videu. Svom prijatelju je tada poručio: "Ti si car, brate. Verujem u tebe i pobedićemo, brate. Sve što treba je istrajemo i nastavimo da radimo, čoveče."

