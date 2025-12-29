Slušaj vest

Influenserka Melisa Mej Karlton i njen suprug Tom Karlton tuguju zbog gubitka svoje najmlađe ćerke Moli.

„Na Božićno jutro, naša slatka devojčica Moli ponovo se susrela sa svojom starijom sestrom Abi“, napisala je Melisa na Instagramu u petak, 26. decembra, aludirajući na smrt Abigejl u aprilu 2024. godine.

„To je jedino što mi donosi makar i najmanju utehu. Moli je strašno nedostajala njena sestra. Često me je pitala: ‘Mama, kada će se Isus vratiti da Abi može da siđe dole?’“

Abi je preminula sa samo devet godina nakon borbe sa sepsom, dok par nije javno otkrio Moline godine niti uzrok njene smrti, piše Daily Mail.

Nekoliko sati kasnije, Melisa se ponovo oglasila na Instagramu, podelivši više detalja.

„Oklevam da već sada podelim medicinske informacije jer još uvek nemamo zvaničnu dijagnozu, ali smatram da je važno da ljudi znaju da ovog puta imamo određene odgovore“, napisala je u subotu.

„Lekari veruju da je Moli imala genetsko oboljenje srca i sumnjaju da je isto bio slučaj i sa Abi.“

Melisa, koja sa Tomom ima još dvoje dece — Harija i Lili — dodala je:

„Ovo delim jer verujem da bi moglo biti od presudne važnosti za porodice koje su iskusile SUDC (iznenadnu, neočekivanu smrt dece).“

„Do ovog saznanja došli smo jer je Moli mogla da bude praćena u bolnici, što sa Abi nismo mogli. Nikada nisam bila zadovoljna odgovorima koje smo dobili u vezi s njom.“

Objasnila je da bi, ukoliko je i Abi imala isto srčano oboljenje, „svaka, pa i najmanja bolest mogla da pokrene iznenadni srčani zastoj“.

Moli je preminula na Božić, nakon iznenadne hospitalizacije.

„Tog jutra svedočili smo mnogim malim čudima. Hitna pomoć je bila udaljena samo tri minuta i stigla je neverovatno brzo“, prisetila se Melisa.

„Dečji traumatološki centar bio je svega petnaest minuta udaljen. Bili smo na najboljem mogućem mestu, sa svim okolnostima koje su nudile najbolju šansu za ishod. Njeno malo telo borilo se svom snagom, ali rečeno nam je da je ovakva vrsta srčanog događaja u većini slučajeva nespojiva sa životom.“

Melisa je opisala emocionalni teret koji porodica nosi:

„Slomljeni smo. U neverici. Zbunjeni i u šoku. Iscrpljeni i potreseni nakon dana ispunjenog traumom i slomljenim srcem. Osećam se utrnulo. Još ne mogu da prihvatim da je ovo stvarno. Nisam spremna za ovu bol.“

Melisa se osvrnula na iznenadnu prirodu Abigine smrti, otkrivši da je devojčica dan ranije bila srećna i igrala se sa braćom i sestrama.

Ujutru je osetila bol u stomaku i povraćala — nešto što su roditelji isprva smatrali običnim virusom — ali u roku od tri sata, Abi je preminula.

„Istina je da je to zaista, zaista užasno. Mrzim to. Strašno mi nedostaje. Ovo bi ‘trebalo’ da bude najsrećnije doba godine, ali samo boli“, napisala je nedavno.

„Ovo je naš drugi Božić bez nje i, iako sam se oslanjala na neku vrstu duhovnog morfijuma, moje telo konačno sustiže stvarnost i trajnost svega ovoga. Još uvek ne mogu da verujem da se ovo dogodilo. Još uvek ne mogu da verujem da je nema.“

Bonus video: