Filmska 2026. godina donosi pregršt novih naslova - od dugoočekivanih nastavaka popularnih franšiza do originalnih priča koje bi mogle da obeleže sezonu i privuku publiku u bioskope. BBC je uoči početka nove godine sastavio spisak 20 filmova na koje vredi obratiti pažnju.

Hamnet (9. januar)

Film nastao prema nagrađivanoj knjizi Megi O'Farel prati tragičnu priču o odnosu Vilijama Šekspira i njegove supruge En.

28 Years Later: The Bone Temple (16. januar)

Četvrti nastavak horor serijala započetog 2002. godine direktno se nastavlja na prošlogodišnji "28 Years Later".

Is This Thing On (30. januar)

Treći rediteljski film Bredlija Kupera inspiriran je karijerom komičara Džona Bišopa, a prati muškarca koji neočekivano otkriva talenat za stend-ap.

Orkanski visovi (13. februar)

Nova adaptacija klasika pod rediteljskom palicom Emerald Fenel donosi priču o strahu, čežnji i potisnutoj seksualnoj napetosti, uz Džejkoba Elordija i Margo Robi.

The Testament of Ann Lee (20. februar)

Amanda Sajfred glumi En Li, vođu verskog pokreta šejkera iz 18. veka, a film prati njen odlazak u Ameriku i ljude koji su je sledili.

Scream 7 (27. februar)

Povratak kultne franšize donosi ponovo Nev Kembel i Kortni Koks, a Sidni Preskot se ovoga puta suočava s novim Ghostface-om koji preti njenoj kćeri.

The Super Mario Galaxy Movie (3. april)

Nastavak baziran na popularnoj igrici iz 2007. ponovo vodi Marija i Luiđija u novu misiju spasavanja princeze Pič.

Đavo nosi Pradu 2 (1. maj)

Nakon 20 godina vraća se omiljena modna priča - Meril Strip i En Hatavej ponovo su Miranda Pristli i njena asistentkinja.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (22. maj)

Ljubitelji "Ratova zvezda" dobiće novi filmski nastavak priče o Mandaloracu i Groguu, a glumačkoj postavi pridružuje se i Sigorni Viver.

Moana (10. jun)

Diznijev hit dobija igranu verziju koja ponovo prati Vajanu na putovanju kojim pokušava da spasi svoj narod.

Disclosure Day (12. jun)

Tajanstveni novi projekat Stivena Spilberga naginje naučnoj fantastici i bavi se idejom otkrivanja vanzemaljaca čovečanstvu.

Odiseja (17. jun)

Ekranizacija Homerovog epa prati Odisejev mukotrpan povratak kući nakon Trojanskog rata.

Toy Story 5 (19. jun)

Piksar se vraća jednoj od najvoljenijih franšiza - Tom Henks i Tim Alen ponovo pozajmljuju glasove Vudiju i Bazu.

Supergirl (26. jun)

Mili Alkok preuzima ulogu Supergirl, a film prati njeno putovanje između osvete i pravde, prikazujući je kao moćnu junakinju, ali i osobu sa sopstvenim slabostima.

Spider-Man: Brand New Day (31. jun)

Tom Holand ponovo je Piter Parker, a film istražuje kako se nosi s usamljeničkom fazom života nakon velikih promena koje su ga zadesile.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (20. novembar)

Novi prequel vraća nas u svet Igara gladi i prati Hejmiča Abernatija tokom njegovog učestvovanja u 50. Igrama gladi.

Focker-in-law (25. novembar)

Novi nastavak popularnog serijala koji je započeo filmom "Meet the Parents" vraća staru glumačku ekipu, a pridružuje im se i Arijana Grande. Dok čekamo trejler, prisetimo se kako je sve počelo.

Jumanji 3 (11. decembar)

Treći deo franšize vraća Dvejna Džonsona, Džeka Bleka, Karen Gilan i Kevina Harta, uz najave da bi ovo mogao biti završni film serijala.

Avengers: Doomsday (18. decembar)

Robert Dauni Mlađi se vraća u Marvelov svemir, ali ovoga puta kao negativac Doktor Dum. Film donosi ogromnu glumačku postavu, uključujući i članove X-Mena.

Dune: Part Three (18. decembar)

Treći deo sage Denija Vilneva navodno će se bazirati na romanu "Dune: Messiah". Uloge ponovo tumače Timoti Šalame i Zendeja, a pridružuje im se i Robert Patinson.

