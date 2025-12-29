Slušaj vest

Francuska kinematografija pamti Brižit Bardo kao ikonu, simbol epohe i ženu koja je obeležila čitavu jednu generaciju. Međutim, iza mita o "BB" krio se život pun protivrečnosti, lomova i odluka koje su često ostajale van romantične slike o filmskoj divi. Jedan od najmanje poznatih, ali najkontroverznijih delova njene biografije jeste – majčinstvo.

Ikona koju su videli svi, žena koju je malo ko razumeo

Brižit Bardo je decenijama bila projektovana fantazija – lepotica nedostižna, idol mase, lice koje je prodavalo filmove, modne trendove i snove. Sama je kasnije govorila o toj ulozi koja joj je nametnuta:

"Ljudi me nisu doživljavali kao stvarnu osobu, već kao nešto poželjno, nedostižno, kao objekat. Bila sam mit, fantazija, zatočenik slike koju su drugi stvorili. Ta lepota bila je prokletstvo. Divili su mi se, ali me nisu voleli."

U privatnom životu, međutim, volela je snažno i impulsivno. Među njenim najznačajnijim ljubavima bili su reditelj Rože Vadim, šansonjer Žilber Beko, fotograf i milioner Ginter Saks, kao i glumac Žak Šarije, njen drugi suprug i otac njenog jedinog deteta.

Majčinstvo kao teret, ne kao ispunjenje

Za razliku od očekivanja javnosti, Bardo nikada nije krila da se u ulozi majke nije snašla. Ideja da se žena "ostvarila kao majka" za nju nije bila ni kompliment ni životni cilj. U memoarima "Initiales BB" otvoreno je priznala:

"Nisam stvorena da budem majka. Nisam bila dovoljno odrasla. Znam da je užasno to reći, ali jednostavno nisam bila zrela da bih brinula o detetu."

Sina Nikolasa, kog je dobila sa Žakom Šarijeom, rodila je 11. januara 1960. godine, u svom pariskom stanu. Imala je 25 godina i bila na vrhuncu slave, ali daleko od unutrašnjeg mira.

Trudnoća u senci straha i pritiska

Period trudnoće za Brižit nije bio ispunjen radošću. U knjizi opisuje iscrpljenost, pritisak medija i lični strah od gubitka sopstvenog identiteta:

"Imala sam 25 godina. Osećala sam se nesigurno, bila sam iscrpljena od snimanja, od štampe koja me je progonila... Kada sam saznala da sam u drugom stanju, pogledala sam svoj tad još ravan stomak u ogledalu kao u dragu prijateljicu nad kojom ću uskoro zatvoriti poklopac kovčega."

Iako priznaje da je, kada je videla bebu, osetila kratkotrajnu promenu, taj osećaj nije potrajao.

Razvod i odluka da se povuče

Brak sa Šarijeom ubrzo se raspao. Nakon razvoda, starateljstvo nad Nikolom pripalo je ocu, dok je dete živelo sa dedom i bakom. Brižit je nastavila da plaća alimentaciju, ali je svesno odlučila da se povuče iz svakodnevnog roditeljstva.

"Bila sam potpuno iščupana iz sopstvenih korena i smatrala sam da nisam sposobna da ih pružim Nikolasu. Neuravnotežena u izgubljena u ludom svetu, nisam mogla da obezbedim sigurnu podršku svom detetu," napisala je.

Memoari koji su šokirali javnost

Knjiga "Initiales BB", objavljena krajem 1995. godine, izazvala je snažne reakcije. Na više od 700 strana, Bardo je bez ulepšavanja govorila o svom životu, uključujući i najteže misli iz perioda trudnoće:

"Bilo je to kao tumor koji raste u meni i izjeda me. On je bio predmet moje nesreće."

Brižit Bardo sa sinom Nikolasom Foto: Printscreen/Reddit

Pisala je i o prethodnim pobačajima, razmišljanju o abortusu u vreme kada je bio zabranjen u Francuskoj, kao i o pokušaju samoubistva. Navela je i da je Šarije bio nasilan i posesivan, što je dovelo do sudskog spora. Iako su on i njihov sin tužili glumicu zbog narušavanja privatnosti i dobili spor, knjiga je objavljena bez cenzure.

Kasno pomirenje i novi odnos

Godinama kasnije, odnos majke i sina ipak se promenio. Nikolas-Žak Šarije danas živi u Norveškoj, gde radi kao inženjer i programer. Oženjen je i ima dve ćerke, Anu Kamil i Teu Žozefin, kao i tri unuke Brižit Bardo. Glumica je do 2018. godine redovno posećivala sina u Norveškoj, a upravo tamo se 1992. tajno udala za svog poslednjeg supruga Bernara d’Ormala. Kako je on kasnije ispričao, odluka o venčanju doneta je spontano, tokom posete Nikolasu.

Tišina umesto ispovesti

U specijalnom izdanju "Paris Matcha" prošlog juna, Brižit Bardo je istakla da je obećala sinu da o njemu više neće javno govoriti. Iako su njene reči iz memoara decenijama izazivale zgražavanje i polemike, sama je priznala da je shvatila sopstvene greške i pokušala da ih ispravi.

"Sada imam 47 godina, imam svog sina Nikolasa, porodicu i podršku. Volim ga najviše na svetu."

Priča o Brižit Bardo kao majci ostaje složena, bolna i daleko od idealizovane slike – ali upravo zato predstavlja iskren dokument o ženi koja nikada nije želela da glumi ulogu koju nije osećala kao svoju.

