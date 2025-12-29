Slušaj vest

Kris Džener je ovog Božića ponovo u centru pažnje, ali ovoga puta zbog zapanjujuće mladolikog izgleda na fotografiji sa dugogodišnjim partnerom Korijem Gamblom. Majka klana Kardašijan–Džener, koja ima 70 godina, pozirala je uz 25 godina mlađeg Korija, a obožavaoci na društvenim mrežama nisu mogli da ne primete da on, zahvaljujući njenom fejsliftingu vrednom 100.000 dolara, sada izgleda starije od nje.

Komentari preplavili internet

Nakon objave fotografije sa raskošne božićne zabave porodice Kardašijan–Džener, društvene mreže su bile preplavljene komentarima.

Kris Džener sa njenim 25 godina mlađim dečkom Korijem Foto: Printscreen/Instagram/krisjenner

"Ispada da je Kori sada stariji od nje", "Isto važi i za Kloi – i ona izgleda starije", "Tvoj dečko bi s vremena na vreme mogao da se nasmeje", neki su od komenatara u nizu.

U senci i sopstvenih ćerki

Ova praznična fotografija objavljena je samo nekoliko dana nakon što je Kris, prema komentarima na internetu, zasenila i ćerke Kloi i Kajli Džener na zajedničkim fotografijama, na kojima je izgledala kao da bi im mogla biti sestra. Nedavno je u jednoj epizodi rijaliti serije "The Kardashians" otkrila šta je, kako kaže, jedina prirodna stvar na njenom licu nakon skupog estetskog zahvata.

Tokom razgovora sa ćerkom Kim u Parizu, Džener je priznala da joj je nos verovatno jedina stvar na licu koja je prava. Kim ju je podsetila da su joj i zubi prirodni, tvrdeći da nikada nije imala fasete.

"Moja verzija gracioznog starenja"

Još u maju, njen predstavnik je za Page Six potvrdio da je posetila poznatog plastičnog hirurga dr Stivena M. Levina, poznatog kao maestro fejsliftinga. Govoreći o zahvatu u intervjuu za Vogue Arabia, Džener je objasnila svoju odluku:

"Imala sam fejslifting pre otprilike 15 godina, pa je bilo vreme za osveženje. Odlučila sam se za ovaj fejslifting jer želim da budem najbolja verzija sebe, a to me čini srećnom."

Svoj stav o starenju dodatno je pojasnila: "Samo zato što starite, ne znači da treba da odustanete od sebe. Ako se osećate prijatno u svojoj koži i želite da starite graciozno – što znači da ne želite ništa da radite, onda nemojte ništa da radite. Ali za mene je ovo graciozno starenje. Ovo je moja verzija."

Tajna lozinka za hirurga

U oktobru je Džener ponovo govorila o dr Levinu, otkrivši da su smislili tajnu lozinku za potencijalne pacijente.

"Nije želeo pažnju, što mi se dopalo. Pitala sam ga: "Ali imam li tvoju dozvolu da kažem ko si?" A on mi je rekao: "Slušaj, reći ću ti šta. Dokle god smislimo lozinku, tako da ako neko pozove i kaže: ja sam najbolja prijateljica Kris Džener i mogu li da dobijem konsultacije – moraju da kažu tajnu lozinku," rekla je u podkastu Not Skinny But Not Fat.

Rijaliti zvezda je objasnila da je hirurg nakon njene operacije primio bezbroj poziva, kao i da je otvorenost po pitanju estetskih zahvata važna kako bi inspirisala druge da se ne plaše operacija koje su im potrebne ili čak onih koje žele da urade jer žele da se osećaju bolje u svojoj koži.

Duga istorija estetskih zahvata

Ovo nije prvi put da se Kris Džener podvrgla estetskim intervencijama. Prvi fejslifting imala je 2011. godine kod dr Garta Fišera, koji je radio i povećanje grudi njene ćerke Kajli 2019. godine. Tokom godina imala je i botoks tretmane, povećanje grudi još tokom osamdesetih, smanjenje ušnih resica 2018. godine, kao i operaciju zamene kuka pre tri godine.

