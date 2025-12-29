Slušaj vest

Rouzen Park, poznata svetskoj publici kao Roze iz popularne južnokorejske grupe Blackpink, osvojila je prestižnu titulu najlepšeg lica sveta prema TC Candler listi. Ova lista, koja se objavljuje svake godine od 1990. godine, ocenjuje rad međunarodna grupa stručnjaka iz više od 40 zemalja.

Od Novog Zelanda do Južne Koreje

Roze je rođena 11. februara 1997. godine na Novom Zelandu, a odrastala je u Australiji. Njena muzička priča počinje 2012. godine kada se preselila u Južnu Koreju i potpisala ugovor sa YG Entertainment nakon uspešne audicije. Debi grupe Blackpink u avgustu 2016. godine brzo je doveo do svetskog uspeha, a bend je postao jedan od najpoznatijih ženskih muzičkih sastava svih vremena.

Solo karijera i rekordi

Kao solo izvođačica, Roze je nastavila da ruši rekorde. Njen debitantski album R iz 2021. prodat je u više od 448.000 primeraka u prvoj nedelji, što je rekord za korejsku žensku solo izvođačicu. Vodeći singl On the Ground zauzeo je prvo mesto na Billboard Global 200 i postao najgledaniji muzički spot korejske solo izvođačice u prvih 24 sata na YouTube-u.

Godine 2024. potpisala je ugovor sa The Black Label i Atlantic Records, a hit singl APT. u saradnji sa Brunom Marsom popeo se na prvo mesto Billboard Global 200 i na brojne svetske top-liste, uključujući Circle Digital Chart u Južnoj Koreji i ARIA Singles Chart u Australiji. Time je Roze postala prva korejska ženska solo izvođačica koja je postigla ovakav uspeh u ovim zemljama.

Priznanja i nagrade

Njena lista dostignuća je impresivna:

8 Ginisovih svetskih rekorda

6 MAMA nagrada

3 Melon Music Awards

1 MTV Video Music Award

3 nominacije za Gremi, uključujući Record of the Year i Song of the Year

Pored muzičkog uspeha, Roze je uvrštena na Time listu 100 najuticajnijih ljudi za 2025. godinu, a Rolling Stone ju je 2023. godine uvrstio među žive ikone Australije i Novog Zelanda.

Moda i društveni uticaj

Roze nije samo muzička zvezda – ona je i globalna modna ikona. Aktivna je kao ambasadorka brendova poput Yves Saint Laurent, Tiffany & Co., Rimowa i Puma. Godine 2025. primila je Predsedničko priznanje Republike Koreje za doprinos popularnoj kulturi, potvrđujući status globalnog uzora i inspiracije mladima širom sveta.

Simbol uspeha i inspiracije

Danas je Roze mnogo više od pop zvezde – ona je simbol korejske pop kulture, inspiracija mladima i dokaz da upornost, talenat i posvećenost mogu stvoriti globalnu ikonu.

