Ovo će biti grobno mesto Brižit Bardo: Njena poslednja želja neće biti ispunjena, evo kako je htela da ode na večni počinak
Svetska filmska diva i strastvena borkinja za prava životinja, Brižit Bardo, preminula je u svom domu u Sen Tropeu u 91. godini. Njena smrt izazvala je talas tuge širom sveta, dok su se lokalni stanovnici i poznate ličnosti oprostili od legendarne glumice. Detalji o njenoj sahrani i dalje su poznati javnosti, ali je potvrđeno da će Bardo biti sahranjena na primorskom groblju u ovom južnom francuskom gradu.
Poslednje želje glumice
Prošle godine, za Paris Match, Brižit je izjavila da želi skromnu sahranu u svojoj bašti, uz jednostavan drveni krst kao oznaku na grobu. Međutim, prema Reutersu, njen zahtev za privatnu sahranu nije formalno potvrđen, što znači da će ceremonija biti u skladu sa standardima lokalnih vlasti.
Groblje na kojem će počivati Bardo smešteno je pored mora, čime se simbolično odražava povezanost glumice sa Sen Tropeom i prirodom koju je toliko volela.
Stanovnici Sen Tropea se opraštaju
Nakon što se povukla iz sveta filma, dan pre svog 40. rođendana, Brižit se posvetila životinjama i životu na svom imanju u Sen Tropeu. Njeni susedi pamte je kao blisku prijateljicu i ljubiteljku životinja. Jedan od njih za Reuters je rekao: "Bila je divna, divna, nema drugih reči. Da, stvarno će nam nedostajati. Poznavao sam je 30 godina i viđao je kako šeta pse na plaži. Jednom je pala u vodu sa svojim psom. Morao sam da je izvučem."
Bardo je decenijama živela u okruženju svojih omiljenih životinja – pasa, mačaka, konja, a njena posvećenost životinjama ostavljena je i u testamentu.
Knjiga žalosti i poruke poštovalaca
Dan nakon njene smrti, Sen Trope bio je preplavljen cvećem i porukama poštovalaca. Fondacija koja nosi njeno ime otvorila je knjigu žalosti, dok su brojni fanovi i poznate ličnosti izražavali poštovanje prema njenom životu i delu.
Britanski voditelj Pirs Morgan napisao je: "Najveći seks simbol i žena koja je Sen Trope pretvorila u najkul mesto na svetu", dok je glumica Džoan Kolins istakla: "Sen Trope je izgubio svog anđela." Manekenka Klaudija Šifer takođe je izrazila da je Bardo bila jedinstvena inspiracija kroz glumu, muziku i aktivizam.
Nasleđe koje nadživljava vreme
Brižit Bardo nije bila samo filmska ikona, već i simbol Sen Tropea i globalne kulture. Njena posvećenost životinjama, uticaj na modu i film, kao i harizma kojom je zračila, ostaju trajna inspiracija za generacije. Čak i nakon smrti, njeno ime i dela nastavljaju da oblikuju kulturni pejzaž i srca fanova širom sveta.
