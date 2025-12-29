Slušaj vest

Glumica Anja Mit nedavno je zakoračila u novo poglavlje života – postala je majka. Uloga koja joj trenutno najviše prija svakako je ona majčinska, a fotografija koju je podelila sa pratiocima prikazuje idiličan porodični trenutak.

Njihov dom ovih dana odiše mirom i toplinom. Na slici se vidi pažljivo uređena praznična atmosfera: prigušena svetla, božićna jelka, dok se na stolu nalazi velika ikebana koja dodatno doprinosi svečanoj atmosferi. Anja u naručju drži svog sina, a u opisu fotografije emotivno je napisala:

Anja Mit pokazala prazničnu atmosferu Foto: Printscreen/Instagram/anjamitofficial

"Mi. I dalje miriše na san, ali me tvoji miris probudi."

Ljubav koju je čuvala od očiju javnosti

Glumica je u početku pažljivo čuvala svoju vezu sa košarkašem Vladimirom Petrovićem. Nedavno je, međutim, podelila zajedničku fotografiju sa šetnje sa sinom, otkrivajući javnosti prvi pogled na njihov porodični život.

Novi početak nakon razvoda

Pre veze sa Petrovićem, Anja Mit bila je u braku sa pilotom. O raskidu je govorila otvoreno u emisiji Amidži šou: "Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla."

Nakon završetka braka, glumica je pronašla novu ljubav i sada uživa u porodičnom životu sa sinom i partnerom.

