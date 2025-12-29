Slušaj vest

Holivudska glumica Krista Helm vodila je život kao i svaka druga zvezda u usponu. Krasila ju je vanvremenska lepota, bila je željna slave i buntovna, međutim, njena priča nažalost imala je krvav, tragičan kraj.

Nikada rešen slučaj

Tog kobnog jutra, 12. februara 1977. godine, Krista je ubijena u jednoj mirnoj uličici u Zapadnom Holivudu. U trenutku kada je ubijena imala je svega 27 godina, a njeno telo pokazivalo je da je brutalno usmrćena: imala je 22 uboda kuhinjskim nožem, udarena je tupim predmetom u glavu, a za njenim ubicom traga se dugih 50 godina.

Nakon što su pronašli njeno beživotno telo u javnost su krenule da isplivavaju razne morbidne priče o njenom privatnom životu, a najviše pažnje privukao je njen dnevnik u kojem su se, navodno, nalazile pikanterije o mnogim moćnicima iz sveta politike i šibiznisa.

- Nema šanse da ubica nije poznavao Kristu. Ovo nije bila obična pljačka. Neko je želeo da je ponizi, unakazi, uništi njenu lepotu - izjavio je novinar i autor podkasta Džejmi Duval, koji već deset godina unazad istražuje Kristin slučaj.

Kada ju je policija pronašla telo Kriste Helm bilo je položeno u specifičnom položaju - okrenuta na levu stranu, butinama je stiskala svoju ruku, a ispod njenog tela bili su ključevi. Torbica "Tomi Boj", od koje se retko odvajala, nestala je sa lica mesta a zajedno sa njom i čuveni dnevnik u kojem su navodno bili zabeleženi svi detalji ljubavnih avantura sa poznatim ličnostima poput Vorena Bitija, Džeka Nikolsa, Mika Džegera, Džoa Namata, Džonija Riversoma.

Dnevnik koji je krio tajne

U noći ubistva niko nije svedočio ali Džon Grajs, kojeg publika danas prepoznaje u seriji "Beli lotos", čuo je vrištanje koje ga je probudilo. Naime, tada devetnaestogodišnji glumac živeo je u blizini mesta zločina, a nakon što ga je probudio vrisak izleteo je iz kuće ali nije smogao hrabrosti da zađe u uličicu i vidi o ćemu se radi.

- Bila je prekrivena krvlju, noge su joj bile ispod automobila - prisetio se vozač limuzine, Tjorman Brums, koji je prvi zatekao Kristu, dok je bila na poslednjim udisajima.

Prema navodima policije Krista je ubijena jer je "znala previše o nekim važnim ljudima", a kao mogući motiv pominjale su se i ucene zbog dnevnika.

Ukradeni transkript

Godine 2006. u javnosti se pojavio snimak na kojem je Krista u intimnim odnosima sa jednim poznatim holivudskim glumcem. Novinar Džejmi Duval rekao je da je Krista poslednjih meseci svog života pisala memoare, ali su transkripti baš te noći ukradeni iz stana njene prijateljice.

- Neko iz policije mi je tada rekao da postoji mogućnost da je dnevnik nestao iz ucene, da su ga uzeli oni kojima se nalazila na listi - rekao je Duval.

Njeno ubistvo pripadnici policije povezali su sa slučajem ubistva glumca Sela Minea koje se desilo na istom području ali godinu dana ranije. Njegov ubica, osuđeni Lionel Rej Vilijams nikada nije ispitan povodom ubistva glumice a, kako tvrdi novinar Duval, baš to je omogućilo ubici da ne stane iz fokusa. U noći kada je ubijena Krista dogodilo se još jedno brutalno ubistvo kada je prostitutka Šila Grin izbodena i obezglavljena svega nekoliko kilometara dalje.

Iako nisu postojali dokazi da su Šila i Krista ikada bile u nekoj povezanosti, policija je isprva smatrala da su ova dva slučaja povezana, međutim, ni jedno od tih ubistava nikada nije rešeno.

Ko je bila Krista Helm?

Krista Helm rođena je kao Sandra Lin Volfajl. Detinjstvo je provela u neskladnoj porodici koja se ubrzo raspala. U 17. godini ostala je zatrudnela je sa svojim učiteljem karatea, koji je duplo stariji od nje. Ubrzo se udala za njega ali se razvela posle samo jednog dana. Naime, suprug ju je napustio, a njihovu ćerku Nikol nikada nije želeo da upozna.

Nakon trudnoće i propalog braka, Krista kreće u potragu za slavom. Seli se u Njujork i počinje da se bavi manekenstvom i glumom, a ubrzo i menja ime. Svoju ćerkicu Nikol ostavila je u Vermontu prijateljici na staranje obećavši da će se vratiti po nju kada napuni 10 godina, međutim, ubijena je nekoliko meseci pre nego što je Nikol proslavila prvu deceniju života.

Godine 1975. godine preseljava se u Holivud gde je dobila manje uloge u serijama kao što su "Starski i Hač" i "Čudesna žena". Jedina veza sa porodicom bila je razglednica koju je poslala prijateljici 1976. godine, a na kojoj je pisalo: "Do guše sam u nevolji, možda ću morati da nestanem na neko vreme. Ako mi se nešto dogodi, molim te, pobrini se za Nikol."

DNK bacio novo svetlo na slučaj

Godine 2006. godine policija je odlučila da ponovo otvari slučaj i upotrebi savremenu DNK analizu. Ispod Kristinih noktiju pronašli su DNK neidentifikovane žene, međutim, dalje od te informacije se nisu pomakli. Svojevremeno su postojale špekulacije da je DNK navodno pripadao njenoj ljubavnici Pati Kolins kojoj se izgubio svaki trag nakon Kristinog ubistva.

Jedno vreme pod budnim okom policije bio je i narko-diler Rudi Mazela, koji je bio poznat po nasilju, a koji je navodno priznao Kristino ubistvo. Međutim, kasnije je opovrgao svoje reči, a preminuo je pre nego što je slučaj ponovo otvoren. Prema rečima novinara Duvala, potencijalni osumnjičeni mogao bi da bude i Dejvid Štajn, nekadašnji drugi najveći makro u Njujorku za kojeg se šuškalo da mu je Krista bila radnica i za njega skupljala informacije o bogatima sa kojima su ih kasnije ucenjivali.

- Znao je previše, a Krista je možda znala još više - rekao je svojevremeno Duval.

Decenijama kasnije ćerka traži odgovore

Iako je prošlo više od 30 decenija od slučaja, njena ćerka Nikol i dalje aktivno traži odgovore, ali nažalost još je bez istih. Sa njom pod ruku je i novinar Duval koji na sve načine pokušava da dođe do originalnih izveštaja i predmeta istrage koji su u policiji, nadajući se da će uspeti da otkriju trag koji će rasvetliti Kristin slučaj.

- Postoji šansa da se pravda zadovolji, makar delimično. Njena ćerka ima pravo da sazna ko je to uradio njenoj majci. Mene ljuti što je neko uspeo da pobegne. Znam da je odgovor tu negde, na dohvat ruke, možda samo jedan razgovor daleko. Neko zna šta se desilo - zaključio je Duval.

