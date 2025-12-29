Slušaj vest

Poslednje nedelje u svetu poznatih obeležene su tmurnim vestima, ali nekad se pojavi i trenutak radosti koji osvetli kraj godine. Jedna od najsvetlijih vesti poslednjih dana svakako je da jeAna Kurnjikova postala majka po četvrti put. Nekoliko dana kasnije, bivša teniska zvezda podelila je i fotografiju na kojoj je prikazana cela porodica, a glavna zvezda, naravno, najnoviji član.

Porodica u fokusu

Uz fotografiju Ana je napisala: "Moja sunca", dodajući četiri srca.

Na slici su njeni osmogodišnji blizanci Lusi i Nikolas, Meri, koja im se pridružila 2020. godine, i najmlađa prinova, koja je stigla pre nekoliko dana. Pol deteta i ime još uvek nisu otkriveni, ali mediji su već počeli da je nazivaju "najlepšom bebom na svetu". Dok beba spava u nosiljci, starije sestre i brat se brinu o njoj.

Privatnost iznad svega

Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas poznati su po tome što čuvaju svoju privatnost. Par koji zajedno prolazi skoro četvrt veka retko objavljuje detalje iz privatnog života, a javnosti pokazuju samo delić porodične idile. Njihova intima ostaje daleko od očiju medija, a nežnosti pred kamerama nisu deo njihovog svakodnevnog života.

U galeriji pogledajte fotografije Anje Kurnjikove i Enrikea Iglesijasa sa decom:

Mali naslednici

Deca, prema utiscima fanova, nasledila su najbolje osobine i od majke i od oca. Svi su preslatki, a nova prinova samo je upotpunila porodičnu sreću. Iako pol četvrte bebe nije poznat, mnogi fanovi pretpostavljaju da je reč o dečaku. Sve informacije, kažu, stižu vremenom.

