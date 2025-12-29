Slušaj vest

Vuk Kostić, jedan od najpopularnijih glumaca na domaćoj sceni, većinu slobodnog vremena provodi u svojoj vikendici na Mokroj Gori, daleko od gradske vreve Beograda.

Njegova kuća, u potpunosti sagrađena od drveta, odražava njegovu ljubav prema prirodi, životinjama i lovu.

Kostićeva strast prema prirodi i životinjama nije samo površna. Njegova vikendica, koja mnogima liči na lovački dom, ukrašena je životinjskim krznom. Glumac provodi većinu vremena sa svojim kućnim ljubimcima, koje opisuje kao "prave prijatelje".

Nije isključeno da napusti Beograd

- Ako prođe auto-put do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd - izjavio je Kostić, pokazujući svoju spremnost da se potpuno preseli iz grada, prenosi Blic.

Glumac je inače svojevremeno u intervjuu za TV Ekran istakao koliko je vezan za prirodu, iako je rođen u centru Beograda.

Vuk Kostić u seriji Ubice moga oca Foto: Promo

- Ja sam u stvari ribar zarobljen u telu umetnika. Iako sam rođeni Beograđanin, Vračarac, u srcu sam uvek bio neki kauboj, montanjar... Tako sam sebe doživljavao. Video sam sebe kao outdoorsmana, onog koji se bavi napolju nečim, iako sam gradski dečak - izjavio je.

