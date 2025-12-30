Slušaj vest

Slavni glumac Džordž Kluni i njegova supruga, advokatica za ljudska prava Amal Kluni, zajedno sa svojim osmogodišnjim blizancima Aleksandrom i Elom, dobili su francusko državljanstvo. Porodica je tako i zvanično pronašla svoj raj u Francuskoj, gde već neko vreme žive, piše E! Online.

Ova promena za Džordža i Amal, koji su se venčali 2014. u Veneciji, neće predstavljati veliku tranziciju jer već godinama žive u ruralnom delu Francuske. "Živimo na farmi u Francuskoj", rekao je glumac za Esquire u oktobru. "I ja sam dobar deo detinjstva proveo na farmi, a kao klinac sam mrzeo tu ideju."

Ne žele da odgajaju decu u Los Anđelesu

Uprkos početnim rezervama, par se odlučio za život na selu jer su bili zabrinuti zbog odgajanja dece u Los Anđelesu, u kulturi Holivuda. Kluni veruje da je to najbolja odluka za Aleksandra i Elu. "Sada nisu stalno na svojim iPadima. Večeraju s odraslima i moraju da pospreme svoje tanjire. Imaju mnogo bolji život", objasnio je oskarovac.

64-godišnji glumac dodao je kako život u Evropi pomaže da zaštiti privatnost svoje dece i drži ih podalje od etikete "nepo-beba". "Osećao sam da nikada neće dobiti poštenu priliku u životu", nastavio je. "U Francuskoj ih nimalo ne zanima slava. Ne želim da hodaju okolo zabrinuti zbog paparaca. Ne želim da ih upoređuju s tuđom poznatom decom."

Čini se da njegova deca ionako ne mare previše za slavu svojih roditelja. "Čak i s osam godina, moja ćerka sada prevrće očima, što je nešto novo", ispričao je Džordž u podkastu "New Heights" Trevisa i Džejsona Kelsija. "Rekao bih joj: 'Hej, znaš, tvoj tata je velika zvezda', A ona samo prevrne očima."

Međutim, Kluni ističe da su njegova deca "stvarno dobro odgojena", možda zato što je kod kuće "malo strog". "Moram da kažem, prilično je smešna avantura odgajati decu, jer ne shvatate koliko vas slušaju", dodao je.

