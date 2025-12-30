Slušaj vest

Bijonse je, kako je magazin Forbs objavio u ponedeljak, 29. decembra, postala milijarderka — samo peta muzičarka koja je dostigla tu prekretnicu.

Četrdesetčetvorogodišnja zvezda pridružila se uskom krugu najbogatijih muzičara na svetu u kojem su i njen suprug Džej-Zi (Jay-Z), Tejlor Svift (Taylor Swift), Brus Springstin (Bruce Springsteen) i Rijana (Rihanna), navodi publikacija poznata po rangiranju najbogatijih ljudi na planeti.

Bijonse i Džej Zi na trci Formule 1 Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia

Niz izuzetno profitabilnih godina

Forbes ističe da je Bijonse do ove granice došla nakon nekoliko izuzetno profitabilnih godina. Njena Renaissance World Tour iz 2023. gotovo da je ostvarila 600 miliona dolara bruto prihoda. Zatim je 2024. iznenadila promenom muzičkog profila i objavila Gremijem nagrađen kantri album „Cowboy Carter“, da bi 2025. ostvarila najprofitabilniju turneju na svetu.

Kombinacijom prihoda od turneja, autorskih prava i drugih poslova — uključujući vlasništvo nad muzičkim katalogom — Forbes procenjuje da je Bijonse ostvarila 148 miliona dolara prihoda u 2025. godini pre oporezivanja, čime je zauzela treće mesto na listi najbolje plaćenih muzičarki sveta.

Pogledajte fotografije sa dodele Gremi nagrada:

1/5 Vidi galeriju Bijonse i Blu Ajvi Karter, njena ćerka, na dodeli Gremija 2025 godine Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslovna imperija i izvori bogatstva

Forbes naglašava da, iako je Bijonse širenjem poslovanja ušla i u druge sfere — kao što su kozmetika za kosu, viski i linija odeće — najveći deo njenog ličnog bogatstva i dalje potiče iz muzike: od globalnih turneja, prihoda od kataloga i kontrolisanja prava na sopstvene snimke. Ona je osnovala i svoju produkcijsku kuću Parkwood Entertainment koja upravlja njenom karijerom i produkcijama.

Video: Bijonse otkrila tehniku za savršenu afro frizuru