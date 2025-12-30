Slušaj vest

Malo je poznato da je žena koja je godinama bila zadužena za karijeru, publicitet i ključne poslovne odluke Brižit Bardo – jedne od najvećih ikona francuskog i svetskog filma – poticala upravo sa ovih prostora. Rođena u Beogradu, Olga Horstig-Primuz bila je mnogo više od menadžera. Bila je poverenica, savetnica i najbliža prijateljica slavne glumice.

Njih dve upoznale su se na samom početku karijere Brižit Bardo, u trenutku kada je mlada glumica tek ulazila u svet filma i slave. Iz tog susreta rodilo se prijateljstvo koje je potrajalo decenijama – sve do Olgine smrti 2004. godine, u 92. godini života.

Prijateljstvo jače od ugovora i slave

Olga Horstig-Primuz bila je osoba bez čijeg mišljenja Brižit Bardo nije donosila važne odluke. Savetovala ju je u poslovnim potezima, javnim nastupima i privatnim dilemama, a njihova veza bila je zasnovana na potpunom poverenju, daleko od reflektora i medijske pažnje.

U francuskim umetničkim krugovima bila je poznata pod nadimkom „Mama Olga“, a njena reč imala je težinu kakvu često nisu imali ni najmoćniji producenti tog vremena. Ipak, uprkos ogromnom uticaju koji je imala, Olga je uporno izbegavala javnost.

Retki snimak iz Pariza i intervju koji ima posebnu vrednost

Razgovor sa Olgom Horstig-Primuz snimila je Mira Adanja Polak 1955. godine u njenom pariskom stanu. Taj intervju danas predstavlja dragoceno svedočanstvo o jednom dugom, tihom i izuzetno snažnom prijateljstvu koje je oblikovalo sudbinu Brižit Bardo.

Posebno je značajno to što Olga do tog trenutka nikada ranije nije istupala u medijima. Tek kada je Miri Adanja Polak dala intervju u Parizu, publika je prvi put dobila priliku da čuje priču žene koja je decenijama stajala u senci jedne legende.

Emisija „Mama Olga“ otkriva nepoznate detalje

Cela emisija „Mama Olga“ biće emitovana u nedelju, 11. januara 2026. godine, na RTS 2, u okviru emisije „Ekskluzivno“. Gledaoci će imati priliku da saznaju više o ličnosti Brižit Bardo, ali i o ženi koja je imala ključnu ulogu u njenom životu i karijeri.

Žena bez biografije, ali sa ogromnim uticajem

Uprkos tome što je bila jedna od najuticajnijih figura u francuskim umetničkim krugovima sredinom 20. veka, o životu Olge Horstig-Primuz danas postoji izuzetno malo zapisa. Ta tišina dodatno pojačava misteriju žene koja je, daleko od očiju javnosti, oblikovala put jedne od najvećih filmskih ikona svih vremena.

