Slušaj vest

Malo je poznato da je žena koja je godinama bila zadužena za karijeru, publicitet i ključne poslovne odluke Brižit Bardo – jedne od najvećih ikona francuskog i svetskog filma – poticala upravo sa ovih prostora. Rođena u Beogradu, Olga Horstig-Primuz bila je mnogo više od menadžera. Bila je poverenica, savetnica i najbliža prijateljica slavne glumice.

Olga Horstig Primuz (2).png
Foto: Printscreen Youtube - Mira Adanja-Polak - zvaničan kanal

Njih dve upoznale su se na samom početku karijere Brižit Bardo, u trenutku kada je mlada glumica tek ulazila u svet filma i slave. Iz tog susreta rodilo se prijateljstvo koje je potrajalo decenijama – sve do Olgine smrti 2004. godine, u 92. godini života.

Prijateljstvo jače od ugovora i slave

Olga Horstig-Primuz bila je osoba bez čijeg mišljenja Brižit Bardo nije donosila važne odluke. Savetovala ju je u poslovnim potezima, javnim nastupima i privatnim dilemama, a njihova veza bila je zasnovana na potpunom poverenju, daleko od reflektora i medijske pažnje.

Olga Horstig Primuz je bila menadžer Brižit Bardo
Olga Horstig Primuz je bila menadžer Brižit Bardo Foto: Printscreen Youtube - Mira Adanja-Polak - zvaničan kanal

U francuskim umetničkim krugovima bila je poznata pod nadimkom „Mama Olga“, a njena reč imala je težinu kakvu često nisu imali ni najmoćniji producenti tog vremena. Ipak, uprkos ogromnom uticaju koji je imala, Olga je uporno izbegavala javnost.

Retki snimak iz Pariza i intervju koji ima posebnu vrednost

Razgovor sa Olgom Horstig-Primuz snimila je Mira Adanja Polak 1955. godine u njenom pariskom stanu. Taj intervju danas predstavlja dragoceno svedočanstvo o jednom dugom, tihom i izuzetno snažnom prijateljstvu koje je oblikovalo sudbinu Brižit Bardo.

Pogledajte u galeriji footgrafije Brižit Bardo iz mladosti:

Brižit Bardo Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Sport Films / Christophel Collection / Profimedia, HA / Hollywood Archive / Profimedia

Posebno je značajno to što Olga do tog trenutka nikada ranije nije istupala u medijima. Tek kada je Miri Adanja Polak dala intervju u Parizu, publika je prvi put dobila priliku da čuje priču žene koja je decenijama stajala u senci jedne legende.

Emisija „Mama Olga“ otkriva nepoznate detalje

Cela emisija „Mama Olga“ biće emitovana u nedelju, 11. januara 2026. godine, na RTS 2, u okviru emisije „Ekskluzivno“. Gledaoci će imati priliku da saznaju više o ličnosti Brižit Bardo, ali i o ženi koja je imala ključnu ulogu u njenom životu i karijeri.

Olga Horstig Primuz (3).png
Foto: Printscreen Youtube - Mira Adanja-Polak - zvaničan kanal

Žena bez biografije, ali sa ogromnim uticajem

Uprkos tome što je bila jedna od najuticajnijih figura u francuskim umetničkim krugovima sredinom 20. veka, o životu Olge Horstig-Primuz danas postoji izuzetno malo zapisa. Ta tišina dodatno pojačava misteriju žene koja je, daleko od očiju javnosti, oblikovala put jedne od najvećih filmskih ikona svih vremena.

Ne propustitePop kulturaOvo će biti grobno mesto Brižit Bardo: Njena poslednja želja neće biti ispunjena, evo kako je htela da ode na večni počinak
Brižit Bardo
Pop kultura"Srećnija bih bila da sam rodila psa, nego bebu" Brižit Bardo nakon porođaja pokušala da se ubije, a ovako joj se sin osvetio za uvrede i bol
Brižit Bardo sa psom
InfoBizKome je Brižit Bardo ostavila bogatstvo: Nasledstvo od nemerljive vrednosti nije dobio čak ni njen sin
Brižit Bardo
Pop kulturaOd čega je umrla Brižit Bardo? Dva meseca pre smrti je bila hitno operisana, živu je sahranjivali...
Brižit Bardo
Pop kulturaBrižit Bardo je izluđivala muškarce, iz helikoptera joj kuću obasipali ružama: "Često sam bila neverna. Kada strast nestane, pakujem kofere“
GODARD BARDOT izlozba JEAN CURRAN galerija MONOLOG © All rights reserved-Jean Luc Godard-Brigitte Bardot-StudioCanal 02.jpg

 Video: Gvinet Palro igra na kiši

Glumica Gvinet Paltro na kiši Izvor: Instagram/gwynethpaltrow