Insert iz filma Sam u kući

Slušaj vest

Koliko ste puta pogledali film "Sam u kući"? Omiljeni praznični film snimljen je 1990. godine, a prvi put je prikazan u bioskopima 10. novembra 1990. godine. Nastavak "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku" snimljen je dve godine kasnije i premijerno prikazan 20. novembra 1992.

Mnogima omiljen praznični film svakako je "Sam u kući", a znate li da je film premijerno prikazan pre već 35 godina? Podatak da ostvarenje o lukavom Kevinu već više od tri decenije uspeva da izmami iste emocije kod gledalaca zaista je fascinantan, posebno ako uzmemo u obzir da je reč o filmu koji podjednako vole i veliki i mali.

U galeriji pogledajte neke od scena iz filma "Sam u kući":

1/4 Vidi galeriju Svi pamte dirljive scene iz filma "Sam u kući 2" Foto: Pritnscreen

Iako je film danas sinonim za "ušuškanu" božićnu atmosferu, njegov početak bio je sve samo ne bajkovit.

Film rođen iz strepnje

Ideja je, naime, proizašla iz roditeljske teskobe scenariste i reditelja Džona Hjuza.

Neposredno pre porodičnog putovanja u Evropu, zapisao je u beležnicu misao koja će promeniti istorije komedije: šta ako jedno dete ostane slučajno kod kuće? Po povratku s puta ponovo je pogledao taj zapis – i tako je rođena priča o Kevinu Mekalisteru.

Foto: Profimedia

Finansijski problemi

Međutim, film je mogao da izgleda sasvim drugačije.

Film je u jednom trenutku čak zamalo propao. Došlo je do sukoba između Warner Brosa i produkcijskog tima zbog povećanja budžeta za samo 700.000 dolara. Kada je tadašnji predsednik 20th Century Foxa, Džo Rot čuo za spor, odlučio je da preuzme projekat.

Ispostavilo se da je to bila finansijski briljantna odluka jer je film na kraju zaradio više od 476 miliona dolara.

Sam u kući Foto: Profimedia

Prijateljska atmosfera na setu

Iako su u filmu Marv i Hari bili nespretni lopovi, glumci Danijel Stern i Džo Peši u stvarnom životu bili su bliski prijatelji. Upoznali su se godinama ranije na setu drugog filma, gde su obojica završila izbačena sa snimanja, ali se među njima rodilo iskreno prijateljstvo i prepoznatljiv komičarski ritam koji će kasnije postati ključni deo uspeha filma.

Sam u kući Foto: Profimedia

Za Danijela Sterna uloga Marva bila je ostvarenje sna.

Iako ga je scenario odmah osvojio, nakon prve audicije nije bio zadovoljan sobom i osećao je da može bolje da pokaže šta zna. Zamolio je drugu priliku, odlučan da ostavi jači utisak, a njegova upornost se isplatila: reditelj je ionako planirao da ga angažuje, ali ga je taj novi nastup samo učvrstio u uverenju da je pronašao savršenog Marva.

Video: Boda Ninković na premijeri filma "Povratak Žikine dinastije"