Priznao da ju je varao: Jedina fotografija Radeta Šerbedžije s prvom ženom koju smo videli pokazuje koliko su bili srećni
Rade Šerbedžija, jedan od najcenjenijih glumaca Jugoslavije, koji je zabeležio veliki broj uloga u Holivudu, decenijama uživa u skladnom braku s Lenkom Udovički, kojom je oženjen od 1991. godine.
Par zajedno ima ćerke Ninu, Milicu Mimi Almu i Vanju, a supruga, uspešna pozorišna i operska režiserka i glumica, od početka ljubavi je velika podrška proslavljenom glumcu.
Prva ljubav Radeta Šerbedžije
Oni su zajedno tako dugo da su mnogi zaboravili da Šerbedžija ima iza sebe još jedan brak, sa Ivankom Cerovac, s kojom je bio u braku od 1969. do 1987. godine.
Venčali su se baš one godine u kojoj je glumac diplomirao na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Zagrebu, dok je ona završila Školu za ritmiku i ples. Bila je to velika, mladalačka ljubav, a "da" su jedno drugom rekli sa svega 23 godine.
On je o njoj često pričao kao o njegovoj "gracioznoj Zagrepčanki" i "balerini", a voleli su se snažno i dugo, u godinama kada je Rade gradio svoju danas slavnu karijeru. Na početku braka su bili važne figure u pozorišnom životu Zagreba. Glumac je odigrao brojne uspešne uloge u Dramskom kazalištu "Gavella", dok je Ivanka bila plesna koreografkinja u Zagrebačkom kazalištu mladih.
U braku s Ivankom Šerbedžija je dobio sina Danila, koji je nazvan po Radetovom ocu i danas je filmski režiser, i ćerku Luciju, glumicu.
Krah braka
U međuvremenu, Rade Šerbedžija je postao jedna od najvećih jugoslovenskih zvezda, a kako je slava rasla, njegov brak je bledeo.
Par se razveo 1987. godine, a glumac je kroz stihove priznao deo svoje odgovornosti za raspad braka. U pesmi "Hamlet mašina" iz 1992. godine opisao je mašinu za pranje veša koju je kupio nakon venčanja i usput pomenuo da je on slabije radila kako su otkrivane njegove preljube.
– Iskra ili Olimpija, tako se nekako zvala i uredno i vredno prala, zatim se već kod mojih prvih sitnih prevara počela kvariti… – napisao je tada Šerbedžija.
Kako su pisali mediji, Ivanki je Rade posvetio i dirljive stihove:
Od nas ništa nije ostalo osim dvoje odrasle dece koja nas svojim životima uveravaju da sve to nije bio tek san i privid.
Nakon razvoda, glumac i njegova prva supruga nastavili su da neguju prijateljski odnos, sve do njene iznenadne smrti 2010. godine, nakon moždanog udara.
