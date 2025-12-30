Slušaj vest

Rade Šerbedžija, jedan od najcenjenijih glumaca Jugoslavije, koji je zabeležio veliki broj uloga u Holivudu, decenijama uživa u skladnom braku s Lenkom Udovički, kojom je oženjen od 1991. godine.

Par zajedno ima ćerke Ninu, Milicu Mimi Almu i Vanju, a supruga, uspešna pozorišna i operska režiserka i glumica, od početka ljubavi je velika podrška proslavljenom glumcu.

Rade Šerbedžija i Lenka Udovički Foto: Marina Lopičić

Prva ljubav Radeta Šerbedžije

Oni su zajedno tako dugo da su mnogi zaboravili da Šerbedžija ima iza sebe još jedan brak, sa Ivankom Cerovac, s kojom je bio u braku od 1969. do 1987. godine.

Venčali su se baš one godine u kojoj je glumac diplomirao na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Zagrebu, dok je ona završila Školu za ritmiku i ples. Bila je to velika, mladalačka ljubav, a "da" su jedno drugom rekli sa svega 23 godine.

On je o njoj često pričao kao o njegovoj "gracioznoj Zagrepčanki" i "balerini", a voleli su se snažno i dugo, u godinama kada je Rade gradio svoju danas slavnu karijeru. Na početku braka su bili važne figure u pozorišnom životu Zagreba. Glumac je odigrao brojne uspešne uloge u Dramskom kazalištu "Gavella", dok je Ivanka bila plesna koreografkinja u Zagrebačkom kazalištu mladih.

U braku s Ivankom Šerbedžija je dobio sina Danila, koji je nazvan po Radetovom ocu i danas je filmski režiser, i ćerku Luciju, glumicu.

Krah braka

U međuvremenu, Rade Šerbedžija je postao jedna od najvećih jugoslovenskih zvezda, a kako je slava rasla, njegov brak je bledeo.

Par se razveo 1987. godine, a glumac je kroz stihove priznao deo svoje odgovornosti za raspad braka. U pesmi "Hamlet mašina" iz 1992. godine opisao je mašinu za pranje veša koju je kupio nakon venčanja i usput pomenuo da je on slabije radila kako su otkrivane njegove preljube.

– Iskra ili Olimpija, tako se nekako zvala i uredno i vredno prala, zatim se već kod mojih prvih sitnih prevara počela kvariti… – napisao je tada Šerbedžija.

Rede Šerbedžija Foto: ATA images

Kako su pisali mediji, Ivanki je Rade posvetio i dirljive stihove:

Od nas ništa nije ostalo osim dvoje odrasle dece koja nas svojim životima uveravaju da sve to nije bio tek san i privid.

Nakon razvoda, glumac i njegova prva supruga nastavili su da neguju prijateljski odnos, sve do njene iznenadne smrti 2010. godine, nakon moždanog udara.

