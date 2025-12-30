Slušaj vest

Godina 2025. donela nam je pregršt razloga za slavlje, ali će ostati zapamćena i po nizu trenutaka iz pop kulture zbog kojih smo kolektivno poželeli da propadnemo u zemlju od blama. Jer ako smo išta naučili, onda je to da i najmanji, naizgled bezazleni trenutak neprijatnosti može da živi večno – onog trenutka kada se pretvori u internet mim.

Bilo da se dogodio pod svetlima reflektora najvećih svetskih scena, poput dodele Oskara, ili je bio tek kratki kadar koji je iz potpuno pogrešnih razloga postao viralan, ovi prizori nas i mesecima kasnije teraju da se naježimo od neprijatnosti.

Svemirski let koji je izazvao podsmeh

Kejti Peri pridružila se isključivo ženskoj posadi, u kojoj su između ostalih bile i Loren Sančez Bezos i Gejl King, na 11-minutnom letu u svemir letelicom Blue Origin.

U galeriji pogledajte kako je izgledao let u svemir Kejti Peri:

Kejti Peri u svemiru

Dok su jedni slavili simboliku, drugi su se pitali čemu sve to. Među ovima drugima se našao i administrator X naloga lanca brze hrane Wendy’s, koji je, nakon vesti o Perinom povratku na Zemlju, cinično upitao: "Možemo li da je pošaljemo nazad?"

Poljubac koji ih je koštao posla

Pravi haos nastao je kada je "kiss-cam" na koncertu Coldplaya u Bostonu uhvatila dvoje kolega u romantičnom zanosu.

U galeriji pogledajte najviralniji trenutak u 2025. godini:

Ljubavnici uhvaćeni na koncertu

Iako su pokušali da se sakriju, bilo je prekasno – snimak se munjevito proširio internetom, a neprijatan trenutak na kraju ih je oboje koštao radnog mesta, ali i javne bruke.

Kad je internet poverovao u lažne životinje

Zečevi koji skaču po trambolini? Kengur koji se ukrcava u avion? Preslatki "kućni ljubimci" snimljeni kamerama na ulaznim vratima?

Videozapisi su bili previše slatki da bi bili istiniti – što se na kraju i pokazalo. U 2026. godini svi bi, čini se, trebali dvaput da razmisle pre nego što podele ovakve sadržaje.

Pravna bitka kojoj se ne nazire kraj

U galeriji pogledajte kadrove iz filma Blejk Lajvli i Džastina Baldonija:

Blejk Lajvli i Džastin Balodni u filmu "It Ends With Us"

Naslov filma "It Ends With Us" pokazao se prilično ironičnim. Sukob između Blejk Lajvli i reditelja i glumca Džastina Baldonija i dalje traje, proizvodeći hiljade stranica sudskih dokumenata – i to uprkos činjenici da je sudija odbacio njegovu protivtužbu.

Neobičan potez na dodeli Oskara

Neposredno pre nego što je održao rekordno dug govor zahvalnosti na dodeli Oskara, Ejdrijen Brodi nonšalantno je bacio žvakaću gumu svojoj devojci Džordžini Čapman. Verovatno je mislio da je reč o simpatičnom trenutku – publika se baš i nije složila.

Drama zbog kratkotrajnog pada TikToka

TikTok je bio zabranjen manje od 24 sata u Americi, ali to je bilo sasvim dovoljno da kreatori sadržaja preplave internet hiljadama uplakanih selfija i videa, javno oplakujući svoj (privremeni) gubitak.

Najgora lozinka u istoriji

U galeriji pogledajte koji su dragoceni predmeti ukradeni iz Luvra:

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe.

Nakon što su lopovi iz Luvra ukrali dragulje vredne 102 miliona dolara, javnost je ostala zatečena otkrićem da je lozinka za nadzorni sistem muzeja bila – "Louvre". Verovatno su procenili da bi "lozinka" bila previše očita.

Skoro otkazivanje Džimija Kimela

Emisija Džimija Kimela nakratko je suspendovana nakon što je predsednik FCC-a zapretio sankcijama zbog njegovih političkih komentara. Donald Tramp je likovao, zagovornici slobode govora protestovali, a Kimel se, kao da se ništa nije dogodilo – vratio u etar nedelju dana kasnije.

Besmislena "reč godine"

Zbunjeni pogledi i podignute obrve zavladali su kada je Dictionary.com za reč godine proglasio besmisleni mim "6 7". Kao kostim za Noć veštica? Možda. Kao reč? Teško.

Oskarovska sabotaža s društvenih mreža

Foto: Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Karla Sofija Gaskon bila je nominovana za Oskara za najbolju glumicu u filmu "Emilia Pérez". Međutim, slavlje je kratko trajalo – isplivale su njene stare, izrazito uvredljive objave s društvene mreže X, pretvorivši oduševljenje u javno zgražavanje.

Modni promašaj Keri Bredšo

Serija "And Just Like That..." (I tek tako…) dala nam je niz razloga za ambivalentno gledanje, a jedan od njih bile su sve bizarnije modne kombinacije Keri Bredšo. Ovaj šešir bio je poput njene veze s Ejdanom – jednostavno previše nezgrapan da bi se dugo tolerisao.

(Kurir.rs/ Index.hr)

