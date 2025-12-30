Slušaj vest

Verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, prisustvovala je dodeli Globe Soccer nagrada u Dubaiju i još jednom pomalo iznervirala sve one modne kritičare koji uvek čekaju njen pogrešan korak.

Georgina Rodrigez i Kristijano Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Rolka haljina prekrivena šljokicama je bila njen izbor, a rukavi i dekolte su bili u potpunosti providni. Georginin model je skroz pripijen uz telo, pa je mnogima to i zasmetalo. Nakita je bilo i previše, ako pitate komentatore na društvenim mrežama, a njen verenički prsten nije mogao da bude izostavljen.

Georgina ovog puta nije želela da bude provokativna, ali ni takva nije uspela da pokupi pozitivne komentare. Ova haljina je podsetila na neke stare "napadne" modele iz devedesetih godina, pa je Ronaldova verenica dobila kompliment koji glasi - spremna za estradu.

Kristijano Ronaldo je tek nedavno verio Georginu i to nakon devet godina veze, a o njenom vereničkom prstenu se jako dugo pisalo.

Kako je i sama Georgina jednom istakla, to je bilo najmanje što je fudbaler mogao da uradi za nju nakon svih tih godina.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Georgina Rodrigez