Slušaj vest

Pop zvezda Britni Spirs je na društvenim mrežama objavila poruku za koju se čini da je sarkastično upućena njenoj porodici, i to nedugo nakon što je njena sestra Džejmi Lin podelila fotografije s božićnog slavlja na kom pevačica nije bila.

Stariji sin Britni Spirs proslavio Božić se njenom sestrom Džejmi Lin Spirs Foto: Printscreen/ Instagram/ jamielynnspears

Porodična drama za praznike

Prema pisanju TMZ-a, Britni je praznike provela sa svojim mlađim sinom, 19-godišnjim Džejdenom Džejmsom. Njen stariji sin, 20-godišnji Šon Preston, slavio je pak s ostatkom porodice: Britninom sestrom Džejmi Lin, njenim suprugom Džejmijem Votsonom i majkom Lin Spirs. Šon Preston navodno je morao da ostane u Luizijani zbog posla, te se pojavio na porodičnoj fotografiji.

Sarkastična poruka

Britni se oglasila u nedelju, 28. decembra, objavom koja glasi: "Srećan zakasneli Božić mojoj predivnoj porodici koja me nikada nije omalovažavala, povredila, ikada učinila nešto potpuno neprihvatljivo ili prouzrokovala neverovatnu traumu - onu vrstu koja ne može da se popravi... mojoj dragoj, slatkoj, nevinoj porodici... tako mi je žao što sam bila zauzeta ovog Božića, ali sigurno ću se uskoro pojaviti i iznenaditi vas... Jedva čekam... zdravo, predivna Ajvi... samo želim da se zagrlim, ljubavi moja... Srećno, prijatelji."

Video: Bizarni video Britni Spirs