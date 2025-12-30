Slušaj vest

Pop zvezda Britni Spirs je na društvenim mrežama objavila poruku za koju se čini da je sarkastično upućena njenoj porodici, i to nedugo nakon što je njena sestra Džejmi Lin podelila fotografije s božićnog slavlja na kom pevačica nije bila.

Stariji sin Britni Spirs proslavio Božić se njenom sestrom Džejmi Lin Spirs
Stariji sin Britni Spirs proslavio Božić se njenom sestrom Džejmi Lin Spirs Foto: Printscreen/ Instagram/ jamielynnspears

Porodična drama za praznike

Prema pisanju TMZ-a, Britni je praznike provela sa svojim mlađim sinom, 19-godišnjim Džejdenom Džejmsom. Njen stariji sin, 20-godišnji Šon Preston, slavio je pak s ostatkom porodice: Britninom sestrom Džejmi Lin, njenim suprugom Džejmijem Votsonom i majkom Lin Spirs. Šon Preston navodno je morao da ostane u Luizijani zbog posla, te se pojavio na porodičnoj fotografiji.

Sarkastična poruka

Britni se oglasila u nedelju, 28. decembra, objavom koja glasi: "Srećan zakasneli Božić mojoj predivnoj porodici koja me nikada nije omalovažavala, povredila, ikada učinila nešto potpuno neprihvatljivo ili prouzrokovala neverovatnu traumu - onu vrstu koja ne može da se popravi... mojoj dragoj, slatkoj, nevinoj porodici... tako mi je žao što sam bila zauzeta ovog Božića, ali sigurno ću se uskoro pojaviti i iznenaditi vas... Jedva čekam... zdravo, predivna Ajvi... samo želim da se zagrlim, ljubavi moja... Srećno, prijatelji."

