Francuska filmska diva Brižit Bardo preminula je 28. decembra u 92. godini u Sen Tropeu, a svet se danima oprašta od jedne od najpoznatijih evropskih glumica svih vremena.

Seks simbol 50-ih i 60-ih godina 20. veka, žena velikog talenta i retke lepote, osvajala je svet senzualnošću, a iz glume se povukla pre četrdesete i posvetila se aktivizmu.

Danas je njeno ime sinonim za francuski šik, a Brižit Bardo je još na početku karijere postavila više trendova koji su danas čista klasika, kao što su majice golih ramena, nazvane po njoj bardo top, punđe pune volumena, aksesoari za kosu i slamnati šeširi, kapri pantalone, oči naglašene crnim ajlajnerom...

Omiljeni parfem Brižit Bardo

Kada je reč o parfemima, poznato je da je glumica obožavala Jicky by Guerlain, miris predstavljen davne 1889. godine i smatra se prvim modernim parfemom.

U pitanju je prvi parfem za koji su, umesto jedne cvetne note, korišćeni sintetički materijali kako bi se došlo do apstraktnog mirisa koji pokreće emocije. On je, inače, uniseks, a poznato je da su ga koristili Džeki Kenedi, Serž Gensbur i Šon Koneri.

Gornje note su mu: ruzmarin, bergamot, limun i mandarina,

srednje: lavanda, tonka, koren irisa, bosiljak, jasmin i etilvanilin, a

bazne note: vanila, koža, začini, benzoin, sandalovina, amber i brazilsko ružino drvo.

Jicky by Guerlain je klasičan parfem koji, iako je napravljen pre 136 godina, još uvek vrlo moderan. Postoji legenda da je nazvan po devojci u koju je Eme Gerlen bio zaljubljen dok je studirao u Engleskoj, ali je verovatnije da je parfimer odabrao ovo ime po nadimku Žaka Gerlena, odnosno njegovog strica Žikija.

Kako je Gerlen uvek poklanjao mnogo pažnje dizajnu bočica, ova se izdvaja elegancijom, atraktivnošću i originalnošću. Dizajnirana je, naime, poput bočice za lekove iz 19. veka, sa čepom u obliku pampura za šampanjac.

