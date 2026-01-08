Slušaj vest

Deca slavnih odrastaju u bogatstvu, uticaju i glamuru, s milionskim nasledstvima i statusom koji ih prati od rođenja.

U njihovom svetu su luksuz i privilegije svakodnevica.

U galeriji pogledajte fotografije Nort Vest:

1/4 Vidi galeriju Nort Vest sa tetovažama na licu Foto: printscreen/snapchat

Nort Vest(12) i njen brat Sent Vest(9), deca Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, odmalena su okruženi modnim revijama i ekskluzivnim destinacijama. Procene govore da Nort raspolaže bogatstvom od oko 375 miliona dolara, dok Sent ima oko 10 miliona.

U galeriji pogledajte fotografije Bijonse i Blu Ajvi:

1/5 Vidi galeriju Bijonse i Blu Ajvi Karter, njena ćerka, na dodeli Gremija 2025 godine Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Blu Ajvi Karter (13), ćerka Bijonse i Džej-Zija, isto tako "blista" – s osvojenim Gremi nagradama, nezaboravnim trenucima na svetskim scenama i imenom povezanim s bogatstvom od oko 850 miliona dolara, kao i nasledstvom od 150 miliona.

U galeriji pogledajte fotografije Rijane sa sinovima:

1/4 Vidi galeriju Rijana sa sinovima na premijeri filma Štrumfovi Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, Phillip Faraone / Getty images / Profimedia, DeGuire/Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

U međuvremenu, Rza Atelston Mejers (3), sin Rijane i A$AP Rokija, još istražuje svet vrtića i igračaka, ali ga mediji već nazivaju "bebom milijarderom" zbog procenjenih 1,2 milijarde dolara koje proizlaze iz snage brendova njegovih roditelja.

Suri Kruz Foto: Robert O'Neil/Backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Suri Kruz (19), ćerka Toma Kruza i Kejti Holms, izrasla je u elegantnu mladu ženu građanskog držanja, s portfeljem od oko 30 miliona dolara, dok Aleksis Olimpija Ohanijan Mlađa (8), ćerka Serene Vilijams i Aleksisa Ohanijana, spaja svetove sporta i tehnologije uz bogatstvo od oko 20 miliona.

U galeriji pogledajte fotografije princa Džordža:

1/7 Vidi galeriju Princ Džordž Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, PHILIPPE MAGONI / Sipa Press / Profimedia, Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

A tu je i princ Džordž (12), budući britanski kralj, koji odrasta okružen tradicijom, protokolom i prestižem – s nasledstvom i simboličnom vrednošću koji dosežu milijarde.

