Postali milioneri još dok su bili u pelenama! Ovo su najbogatija deca slavnih: Sin ove pevačice ima 3 godine i 1,2 milijarde
Deca slavnih odrastaju u bogatstvu, uticaju i glamuru, s milionskim nasledstvima i statusom koji ih prati od rođenja.
U njihovom svetu su luksuz i privilegije svakodnevica.
Nort Vest(12) i njen brat Sent Vest(9), deca Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, odmalena su okruženi modnim revijama i ekskluzivnim destinacijama. Procene govore da Nort raspolaže bogatstvom od oko 375 miliona dolara, dok Sent ima oko 10 miliona.
Blu Ajvi Karter (13), ćerka Bijonse i Džej-Zija, isto tako "blista" – s osvojenim Gremi nagradama, nezaboravnim trenucima na svetskim scenama i imenom povezanim s bogatstvom od oko 850 miliona dolara, kao i nasledstvom od 150 miliona.
U međuvremenu, Rza Atelston Mejers (3), sin Rijane i A$AP Rokija, još istražuje svet vrtića i igračaka, ali ga mediji već nazivaju "bebom milijarderom" zbog procenjenih 1,2 milijarde dolara koje proizlaze iz snage brendova njegovih roditelja.
Suri Kruz (19), ćerka Toma Kruza i Kejti Holms, izrasla je u elegantnu mladu ženu građanskog držanja, s portfeljem od oko 30 miliona dolara, dok Aleksis Olimpija Ohanijan Mlađa (8), ćerka Serene Vilijams i Aleksisa Ohanijana, spaja svetove sporta i tehnologije uz bogatstvo od oko 20 miliona.
A tu je i princ Džordž (12), budući britanski kralj, koji odrasta okružen tradicijom, protokolom i prestižem – s nasledstvom i simboličnom vrednošću koji dosežu milijarde.
