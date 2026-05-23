Kad god se govori o savremenoj umetnosti, gotovo je nemoguće zaobići ime Endija Vorhola. Uz njega se, pre ili kasnije, uvek pojavljuju i priče o njegovoj legendarnoj „Fabrici“, mestu na kom su se susretali umetnost, slava i destrukcija, kao i imena Vorholovih muza, a nemoguće je među njima ne pomenuti i ženu koja je postala simbol tog sveta – Edi Sedžvik.

Usamljeno detinjstvo Edi Sedžvik

Rođena je u Santa Barbari, u Kaliforniji, kao sedmo dete u porodici Alis Delano Forest i Frensisa Sedžvika, bogatih i uglednih ljudi, rančera i umetnika. Iza priče o luksuzu, međutim, bila je porodica s dubokim problemima.

Iako je odrasla okružena bogatstvom, Edi je već kao tinejdžerka pokazivala znake duboke nesigurnosti i emotivne nestabilnosti. Detinjstvo je uglavnom provela izolovana, školovana kod kuće, uz dadilje i strog nadzor roditelja.

Život na ogromnom ranču, daleko od grada i društva, dodatno ju je udaljavao od realnog sveta. Veoma rano razvila je poremećaj u ishrani, a ubrzo nakon što je, sa 13 godina upisala školu „Brenson“ u blizini San Franciska, zbog problema sa ishranom je vraćena kući, gde je otac dodatno pooštrio kontrolu i zabranio joj izlaske.

Strogo vaspitanje ostavilo je trag na svoj deci u porodici, a Frensis Sedžvik je bio istovremeno harizmatičan za društvo i strašan za sopstvenu porodicu, duhovit, šarmantan, ali iza zatvorenih vrata nasilan. Imao je brojne afere, a u jednoj od njih ga je sama Edi zatekla. Kada je pokušala da razume šta se događa, on ju je ubedio da umišlja, fizički kaznio i pozvao lekara da je sedira.

Mladost u bolnicama i bolu

Godine 1958. odlazi na školovanje u Merilend, ali ni tamo ne ostaje dugo. Edin poremećaj u ishrani prerasta u tešku anoreksiju i ponovo je izbačena. U jesen 1962. godine, na insistiranje oca, završava u psihijatrijskoj ustanovi. Tamo započinje kratku vezu sa studentom sa Harvarda, ostaje u drugom stanju i odlučuje se za abortus, a iz bolnice izlazi još psihički krhkija nego pre.

Godinu dana kasnije, 1963, upisuje umetničke studije na Kembridžu. Tamo je bila jedna od glavnih "zvezda".

– Bila je jako nesigurna u vezi s muškarcima, a oni su je obožavali – rekla je njena rođaka i cimerka kasnije o Idi.

To je u njenom životu bio period stalnih zabava i druženja sa umetničkom i boemskom elitom. Međutim, lični gubici ubrzo su bacili senku na nešto što je konačno počelo da liči na bezbrižan period u životu Edi Sedžvik.

U razmaku od samo godinu i po dana izgubila je dvojicu braće: jedan je izvršio samoubistvo, a drugi, koji je imao ozbiljne psihičke probleme, stradao je u motociklističkoj nesreći na Novu godinu 1965. godine. Iako je smrt zvanično proglašena nesrećnim slučajem, Edi je bliskim prijateljima priznala da veruje da je i to bilo samoubistvo.

Na Kembridžu je proslavila 21. rođendan i tada nasledila porodično bogatstvo od 80.000 dolara. S tim novcem odlučuje da ode u Njujork, kako bi pokušala da izgradi karijeru u modelingu. Godinama je u tom trenutku već bila zavisna od lekova, koje je koristila kako bi funkcionisala, a dolazak u veliki grad ubrzo donosi i susret sa LSD-jem.

Prijateljstvo s Vorholom

U martu 1965. godine, na jednoj zabavi, upoznaje Endija Vorhola. Bio je očaran čim ju je ugledao i poslao joj poziv da dođe u „Fabriku“. Edi je rado posetila njegov studio i od tog trenutka postali su nerazdvojni. Glumila je u njegovim eksperimentalnim filmovima i postala njegova najveća inspiracija, a najpoznatiji među filmovima koji su radili nosi naziv „Sirota mala bogatašica“.

– Ona je izmislila mini-suknju tako što je bankrotirala i morala da kupuje odeću za decu, koja je bila jeftinija. Izmislila je i helanke, jer je po ceo dan nosila hulahopke da bi mogla slobodno da pleše. Bila je inovatorka, iz nužde i iz zabave, i veliki modni magazini su odmah preuzeli njen stil. Bila je skoro neverovatna. Bila je moj superstar – rekao je kasnije umetnik.

I u njujorškim umetničkim krugovima Edi je brzo postala zvezda. Vorhol joj je skratio kosu i ofarbao je u plavo kako bi ličili jedno na drugo. Nosili su usklađene autfite, svugde se pojavljivali zajedno, davali zajedničke intervjue, jurili po Njujorku sa žurke na žurku držeći se pod ruku...

Njen look ubrzo je postao modna referenca, a o njoj je pisao i „Vogue“. Ipak, već krajem iste godine, nakon perioda ispunjenog drogom i umetničkim eksperimentima, Vorhol je odlučio da je udalji iz svog sveta.

Edino mentalno stanje i zavisnosti postali su preveliki teret. Za Edi je to bio emotivni slom jer je Vorhola volela kao brata i u potpunosti se oslanjala na njega.

Iako Vorholovi filmovi tada nisu doživeli komercijalni uspeh, danas se smatraju izuzetno vrednim u umetničkim krugovima.

Ljubav s Bobom Dilanom

Nakon odlaska iz „Fabrike“, Idi se seli u čuveni hotel „Čelzi“, utočište umetnika tog vremena, gde upoznaje legendarnog Boba Dilana. Njihov odnos brzo postaje intenzivan, a on je ohrabruje da se okuša u muzici. Uz pomoć njegovog menadžera snima nekoliko pesama koje se i danas cene.

Nikada nije potvrđeno da su bili u emotivnoj vezi, a Dilan i danas negira da je njihov odnos bio romantičan. Mnogi, međutim, veruju da su neke njegove pesme posvećene upravo Edi. Ako je u pitanju bila ljubav, veza se završila kao novi bol za Edi jer se Dilan već u novembru 1965. oženio Sarom Launds.

Posle još jednog boravka u bolnici, Edi sa prijateljima završava film „Ciao! Manhattan“.

Velika ljubav ju je nakratko smirila

Edi je imala samo jedan brak, s Majklom Postom, kog je upoznala na lečenju u Santa Barbari. U periodu nakon večanja 1971. godine je, navodno, bila čista. Međutim, samo nekoliko meseci kasnije ponovo počinje da uzima lekove protiv bolova, koje ubrzo kombinuje s alkoholom.

Smrt Edi Sedžvik

Sredinom novembra Edi je prisustvovala modnoj reviji u Muzeju u Santa Barbari, nakon koje je usledila zabava sa mnogo alkohola. Te večeri poverila se prijatelju da strahuje da njen brak neće opstati. Popila je nekoliko pića i pozvala muža da dođe po nju, a potom su zajedno otišli na spavanje. Narednog jutra Post ju je pronašao mrtvu.

Imala je samo 28 godina, a za uzrok smrti je proglašena prevelika količina lekova i alkohola.

Edi Sedžvik sahranjena je na porodičnom groblju na ranču svojih roditelja, a 17 godina kasnije je pored njenog položeno i telo njene majke. Kao i za života, ostala je muza, a oživljena je u mnogim filmovima ili je poslužila kao inspiracija za prelepe, namučene junakinje iz ere šezdesetih.

O njenom životu je snimljen film "Devojka iz Fabrike" (2006), u kom ju je igrala engleska glumica Sijena Miler.



