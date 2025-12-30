Slušaj vest

Poznati glumac Kevin Kostner šokirao je javnost kada je 2023. godine otkrio da se razveo nakon 20 godina braka sa Kristinom Baumgartner. Ipak, nije dugo ostao sam – ove godine, 70-godišnji dobitnik Oskara započeo je vezu sa rediteljkom Keli Nunan Gores, koja sa svojih 51 godinu prethodno bila u braku sa milijarderom Alekom Goresom.

Veza deluje ozbiljno, jer ju je Kostner poveo u poznato skijalište u Aspenu, Kolorado, gde su se dvoje zaljubljenih šetali držeći se za ruke. Inače, Kevin izgleda odlično i čini se da uživa u vezi sa mlađom partnerkom, koja mu donosi novu sreću u životu.

Kevin Kostner i Keli Nunan Gores u Aspenu Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, @NIKOTYLER / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kristina se nakon razvoda udala za Kevinovog prijatelja

Kristin Baumgartner, bivša supruga Kevina Kostnera, venčala se s njegovim bivšim prijateljem Džošom Konorom, nešto manje od dve godine nakon što se razvela od glumca. Venčali su se na ranču Santa Inez u Santa Barbari ispred 100 zvanica.

Kristin se pre dve godine rastala od slavnog glumca, nakon 19 godina braka, tokom kojih su dobili troje dece – Kejdena, Hejesa i Grejs. Baumgartner je bila ta koja je u maju 2023. podnela zahtev za razvod, a kao razlog je navela nepomirljive razlike. Dva meseca nakon toga Kristin je morala da se iseli iz Kevinove vile vredne 145 miliona dolara, a ubrzo je započela i njihova žestoka sudska borba vezana za izdržavanje supružnika i alimentaciju.

profimedia0801795177.jpg
Foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Oboje su tražili zajedničko starateljstvo nad decom, a Kristin je tražila i da joj bivši suprug plaća 165.000 dolara alimentacije. Međutim, sud je odlučio da će glumac plaćati 63.209 dolara mesečno za izdržavanje dece.

Ne propustitePop kulturaMilionska tužba za Kevina Kostnera: Glumac ponovo na udaru
Kevin Kostner
Pop kulturaKevin Kostner se zaljubio u bivšu ženu milijardera: Nakon paklenog razvoda i njega sunce ogrejalo, evo ko je lepa plavuša koja ga je osvojila
Kevin Kostner
Pop kulturaKevin Kostner besan zbog optužbi za silovanje na setu: "Evo sve fotografije! Da li vam to izgleda kao silovanje?"
Kevin Kostner na snimanju filma Horizon: An American Saga
Pop kulturaŽenu varao s kim je stigao: Spavao i sa suprugom najboljeg prijatelja, pa se slomio kad su mu najveću ljubav našli mrtvu
Kevin Kostner profimedia-0924537282.jpg

STARS SPECIJAL S02 EP11 Izvor: kurir tv