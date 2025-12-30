Slušaj vest

Veza deluje ozbiljno, jer ju je Kostner poveo u poznato skijalište u Aspenu, Kolorado, gde su se dvoje zaljubljenih šetali držeći se za ruke. Inače, Kevin izgleda odlično i čini se da uživa u vezi sa mlađom partnerkom, koja mu donosi novu sreću u životu.

Kristina se nakon razvoda udala za Kevinovog prijatelja

Kristin Baumgartner, bivša supruga Kevina Kostnera, venčala se s njegovim bivšim prijateljem Džošom Konorom, nešto manje od dve godine nakon što se razvela od glumca. Venčali su se na ranču Santa Inez u Santa Barbari ispred 100 zvanica.

Kristin se pre dve godine rastala od slavnog glumca, nakon 19 godina braka, tokom kojih su dobili troje dece – Kejdena, Hejesa i Grejs. Baumgartner je bila ta koja je u maju 2023. podnela zahtev za razvod, a kao razlog je navela nepomirljive razlike. Dva meseca nakon toga Kristin je morala da se iseli iz Kevinove vile vredne 145 miliona dolara, a ubrzo je započela i njihova žestoka sudska borba vezana za izdržavanje supružnika i alimentaciju.

Oboje su tražili zajedničko starateljstvo nad decom, a Kristin je tražila i da joj bivši suprug plaća 165.000 dolara alimentacije. Međutim, sud je odlučio da će glumac plaćati 63.209 dolara mesečno za izdržavanje dece.