Nakon burnog razvoda glumac uživa sa novom devojkom: Praznike provode na prelepom skijalištu za bogate
Poznati glumac Kevin Kostner šokirao je javnost kada je 2023. godine otkrio da se razveo nakon 20 godina braka sa Kristinom Baumgartner. Ipak, nije dugo ostao sam – ove godine, 70-godišnji dobitnik Oskara započeo je vezu sa rediteljkom Keli Nunan Gores, koja sa svojih 51 godinu prethodno bila u braku sa milijarderom Alekom Goresom.
Veza deluje ozbiljno, jer ju je Kostner poveo u poznato skijalište u Aspenu, Kolorado, gde su se dvoje zaljubljenih šetali držeći se za ruke. Inače, Kevin izgleda odlično i čini se da uživa u vezi sa mlađom partnerkom, koja mu donosi novu sreću u životu.
Kristina se nakon razvoda udala za Kevinovog prijatelja
Kristin Baumgartner, bivša supruga Kevina Kostnera, venčala se s njegovim bivšim prijateljem Džošom Konorom, nešto manje od dve godine nakon što se razvela od glumca. Venčali su se na ranču Santa Inez u Santa Barbari ispred 100 zvanica.
Kristin se pre dve godine rastala od slavnog glumca, nakon 19 godina braka, tokom kojih su dobili troje dece – Kejdena, Hejesa i Grejs. Baumgartner je bila ta koja je u maju 2023. podnela zahtev za razvod, a kao razlog je navela nepomirljive razlike. Dva meseca nakon toga Kristin je morala da se iseli iz Kevinove vile vredne 145 miliona dolara, a ubrzo je započela i njihova žestoka sudska borba vezana za izdržavanje supružnika i alimentaciju.
Oboje su tražili zajedničko starateljstvo nad decom, a Kristin je tražila i da joj bivši suprug plaća 165.000 dolara alimentacije. Međutim, sud je odlučio da će glumac plaćati 63.209 dolara mesečno za izdržavanje dece.