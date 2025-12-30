Slušaj vest

Jedna radnica na stadionu gde se održavala NFL utakmica za katolički Božić rekla je da je „odmah počela da plače“ nakon posebnog susreta sa Tejlor Svift koja je došla tog dana kako bi podržala svog verenika dok je igrao utakmicu.

Nakon što je pevačica uživala u utakmici na kojoj je igrao Travis Kelsi, bila je velikodušna prema zaposlenima na stadionu. Jedna žena je svoju priču podelila na društvenim mrežama.

Zaposlena, po imenu Robin, napisala je u Fejsbuk grupi "Taylor Swift's Vault" da je na Božić radila završne zadatke na kraju sezone i razgovarala sa kolegama kada se desio neočekivani trenutak. Prvo je ugledala Donu Kelsi a potom i Travisa i Tejlor Svif koji je „trčala okolo i svima govorila Srećan Božić“.

Svift je potom prišla Robin i rekla:

"Hvala ti što radiš na Božić, molim te, uzmi ovo."

Robyn je opisala kako su Kelsi i njegova verenica veliki osmih na licu, neprestano ponavljajući:

"Srećan Božić i hvala što radiš na Božić."

„Moj mozak je jednostavno zablokirao“, napisala je Robin, dodajući da je odgovorila:

"Srećan Božić i hvala vam puno."

Nakon što su otišli, Robin je pogledala u ruku i shvatila da je dobila 600 dolara.

"Cela moja plata za dve nedelje," rekla je. "Toliko sam upravo potrošila za Božić za osmoro dece."

„Odmah sam počela da plačem,“ priznala je. „Došla sam kući i nisam mogla da se nateram da potrošim novac. Zato sam ga uokvirila. Još nisam ništa potrošila.“ Robin je dodala da je priču podelila u Swvft grupi „da je ljudi cene zajedno sa mnom.“

Na kraju posta, Robyn je napisala:

"Tejlor i Travis su neverovatno dobri ljudi. Zaista su divni, neverovatni i veoma ljubazni. Srećan Božić i srećan rođendan meni."

Emocije Travisa Kelsija

Pre pevačicinog gesta, Kelsi je publiku na stadionu već rastužio, jer je moglo biti njegovo poslednje domaće kolo u karijeri.

Veteran NFL-a rekao je da je u tom trenutku osećao „mnogo emocija“ tokom konferencije za medije nakon utakmice, prema Associated Press-u:

"Svi u svetu vas gledaju. Igraš sa mladim igračima na televiziji u prime time-u. Mladim igračima je pružena prilika da osete kako izgleda NFL život."

Na pitanje o mogućem penzionisanju, Kelsi je odgovorio:

"O tome ću odlučiti sa porodicom, prijateljima i organizacijom Chiefsa kada dođe vreme."