Komičarka Kejti Grifin otkrila je šokantne detalje o svom pokojnom bratu Kenetu, priznavši da je želela da ga ubije nakon što je saznala da je pedofil. O bolnoj porodičnoj tajni progovorila je u svom novom YouTube videu, otkrivajući kako se nosila s traumatičnim saznanjem koje joj je obeležilo detinjstvo.

Poznata 65-godišnja komičarka, poznata po svojim stand-up nastupima i ulogama u serijama poput "Seinfelda", decenijama je skrivala mračnu stranu svoje porodične istorije. Grifin je imala samo 10 godina kada je saznala da njen stariji brat zlostavlja decu.

Teška porodična tajna "Bila je to vrlo teška stvar, očito je izazvala velike podele u mojoj porodici", izjavila je ranije ove godine u podkastu "The Skinny Confidential". Iako je izrazila saosećanje prema roditeljima, koji su se celi život borili sa njegovim problemima, naglasila je gde leži njena najveća empatija.

"Imam ogromnu količinu empatije za svoju mamu i tatu jer znam da moj tata nije zlostavljao mog brata - njega su zlostavljali trener i sveštenik", objasnila je.

"Ipak imam najviše empatije za njegove žrtve." U novom videu iz svoje serije "Talk Your Head Off", Grifin je podelila još potresnije detalje. Otkrila je da je njen brat, osim što je bio zlostavljač, vodio i vrlo destruktivan život.

"Pa, moj najstariji brat, Kenet - koji je sada mrtav, hvala Bogu, bio je zavisan o kreku, živeo je na ulici, bio je izuzetno nasilan. On je verovatno imao nedijagnostikovanu mentalnu bolest koja očito nije išla dobro s kokainom", rekla je.

Nakon što je od Kenetove bivše supruge i devojke saznala da ih je fizički zlostavljao, a od druge partnerke da je "zlostavljao jednog dečaka i jednu devojčicu za koje je znala", Grifin je odlučila da preduzme određene mere. Tvrdila je da je zvala policiju "otprilike jednom nedeljno", no njene prijave navodno nisu urodile plodom. Policajci su joj, kako kaže, rekli da ne mogu ništa poduzeti dok se same žrtve, deca, ne jave. Frustracija i bol doveli su je do mračnih misli.

"Želela sam da ga ubijem jer sam mogla misliti samo na tu decu", priznala je. "Imati najstarijeg brata pedofila je nešto što nikada ne prerasteš. Ne preboliš to." Zbog svega toga, komičarka je odbijala viđati brata, što je dovelo do toga da je porodicaodvojeno slavila praznike. "Neću sediti u sobi s Kenetom jednom godišnje i ponašati se kao da on nije pedofil koji još uz to tuče žene", objasnila je svoj stav. Kenet Griffin preminuo je od predoziranja 2001. godine.

