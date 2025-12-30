Umro Ričard Smolvud: Poznati muzičar nas napustio u 77. godini - sedam puta je bio nominovan za Gremi nagradu
Čuveni pevač gospel muzike, Ričarda Smolvuda umro je u utorak u 77. godini.
Ričard, koji je nekoliko puta bio nominovan za Gremi nagradu, umro je u domu za stare Sandi Spring u Merilendu.
Vest o smrti Ričarda Smolvuda potvrdio je njegov publicista za "Vašington post".
Solvud je rođen u Atlanti, a u Vašington se preselio kada je imao samo 10 godina. Naredne godine osnovao je svoju prvu gospel grupu, časove pevanja držala mu je pevačica Roberta Flek, u srednjoj školi Braun.
Studirao je muziku na univerzitetu Hauard, gde je magistrirao muzikologiju i klavir. Krajem 1970-ih osnovao je grupu "Ričard Smolvud Singers", dobili su zatim nominaciju za Gremija za album "Psalms" 1984.
Bio je sedam puta nominovan za Gremi nagradu, poslednji put 2012. u kategoriji najbolje gospel pesme.
Brojni izvođači su obradili njegove pesme, poput grupe, Stivija Vondera i Vitni Hjuston koja je snimila njegovu himnu "I Love the Lord" za saundtrek filma "The Preacher's Wife" iz 1996. godine. Nije se ženio i nije imao decu, Iza njega su ostala dva brata i tri sestre.
Kurir.rs/Telegraf