Slušaj vest

Jedan od najpoželjnijih domaćih glumaca, Aleksandar Radojičić, već godinama uspešno drži svoj emotivni život daleko od očiju javnosti, ali je sada napravio izuzetak.

Nakon razvoda koji se dogodio pre više od decenije, glumac je prvi put jasno pokazao da je ponovo srećno zaljubljen – i to u fatalnu Turkinju po imenu Zejnep Kirli. O njoj se ne zna puno osim da je član Turske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

Aleksandar Radojičić objavio sliku sa devojkom Zejnep  Foto: Printscreen/Instagram/radojicic_aleksandar

Radojičić je, sumirajući godinu na izmaku, na društvenim mrežama podelio niz fotografija koje su odmah pokrenule lavinu komentara. Među njima su se našli i intimni kadrovi sa letovanja, na kojima pozira u zagrljaju atraktivne crnke, sa kojom razmenjuje nežnosti bez skrivanja.

Na pojedinim fotografijama glumac Zejnep grli i ljubi, a uz celu objavu kratko je poručio:

„E, da…“, dodavši emotikon srca, što su mnogi protumačili kao jasan znak da je srećan i emotivno ispunjen.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je i ranije objavljena fotografija iz automobila, na kojoj Aleksandar drži Zejnep za ruku. Oštro oko pratilaca odmah je primetilo prsten koji se presijavao na njenoj ruci, što je dodatno podgrejalo glasine o ozbiljnosti njihove veze.

Aleksandar Radojčić objavio sliku sa devojkom Zejnep (3).png
Foto: Printscreen/Instagram/radojicic_aleksandar

Iako se razveo pre više od deset godina, ljubavni život Aleksandra Radojičića oduvek je intrigirao publiku. Nakon razvoda imao je nekoliko veza, od kojih su neke bile i javne, ali čini se da je sada pronašao emotivni mir daleko od domaće scene – u zagrljaju misteriozne Turkinje.

Ne propustitePop kulturaAnica Lazić ne skida osmeh s lica pored mlađeg kolege Lazara Ristovskog: 39 godina mlađa devojka čuvenog glumca objavila šta se dešava van scene (FOTO)
lazar-2.jpg
Pop kulturaOVO JE 5 NAJLEPŠIH MUŠKARACA U SRBIJI: Svi su FRAJERČINE, ne zna se koji je bolji, a prvo mesto je IZNENAĐENJE (VIDEO, ANKETA)
shutterstock-2109440918-copy.jpg
Pop kulturaSRPSKOM GLUMCU APLAUDIRAJU NA MREŽAMA ZBOG JEDNE STVARI: "To je sin njegove bivše žene, izgubio je tatu, vodi ga svuda" (FOTO)
xxxx-news1-petar-aleksic.jpg
KulturaZNAM KAKO SE SNOVI OSTVARUJU! Aleksandar Radojičić o prvom FILMU koji je snimio sa OSAM godina i tome ZAŠTO još čuva DETE u sebi
333a5314.jpg

 Video: Aleksandar Radojičić o predstavi "Zaljubljeni Šekspir"

ALEKSANDAR RADOJIČIĆ O PREMIJERI ZALJUBLJENOG ŠEKSPIRA: Napravili smo sjajnu predstavu, drago mi je što sam deo ekipe Izvor: Kurir televizija