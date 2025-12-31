Slušaj vest

Jedan od najpoželjnijih domaćih glumaca, Aleksandar Radojičić, već godinama uspešno drži svoj emotivni život daleko od očiju javnosti, ali je sada napravio izuzetak.

Nakon razvoda koji se dogodio pre više od decenije, glumac je prvi put jasno pokazao da je ponovo srećno zaljubljen – i to u fatalnu Turkinju po imenu Zejnep Kirli. O njoj se ne zna puno osim da je član Turske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici.

Radojičić je, sumirajući godinu na izmaku, na društvenim mrežama podelio niz fotografija koje su odmah pokrenule lavinu komentara. Među njima su se našli i intimni kadrovi sa letovanja, na kojima pozira u zagrljaju atraktivne crnke, sa kojom razmenjuje nežnosti bez skrivanja.

Na pojedinim fotografijama glumac Zejnep grli i ljubi, a uz celu objavu kratko je poručio:

„E, da…“, dodavši emotikon srca, što su mnogi protumačili kao jasan znak da je srećan i emotivno ispunjen.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je i ranije objavljena fotografija iz automobila, na kojoj Aleksandar drži Zejnep za ruku. Oštro oko pratilaca odmah je primetilo prsten koji se presijavao na njenoj ruci, što je dodatno podgrejalo glasine o ozbiljnosti njihove veze.

Iako se razveo pre više od deset godina, ljubavni život Aleksandra Radojičića oduvek je intrigirao publiku. Nakon razvoda imao je nekoliko veza, od kojih su neke bile i javne, ali čini se da je sada pronašao emotivni mir daleko od domaće scene – u zagrljaju misteriozne Turkinje.

