Glumica Anja Mit već je u prazničnom raspoloženju i pripreme za doček Nove godine uveliko su počele. Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila je jedan detalj bez kog novogodišnja trpeza u Srbiji gotovo da ne postoji – recept za rusku salatu, jelo koje godinama važi za apsolutnog favorita tokom praznika.

U opuštenoj, kućnoj atmosferi Anja je pokazala kako izgleda priprema ovog klasičnog specijaliteta, otkrivajući sastojke i način spremanja korak po korak. Njena objava izazvala je veliki broj pozitivnih komentara i reakcija, a mnogi su joj poručili da bi se njena verzija ruske salate rado našla na njihovom stolu.

Kako se moglo videti u snimcima i fotografijama, glumica je najpre sitno iseckala kuvana jaja, krompir, šunku, grašak, šargarepu i kisele krastavce, a završni detalj bio je – majonez, nezaobilazni sastojak bez kog ruska salata jednostavno ne postoji.

Diskretna ljubav, pa porodična sreća

Osim praznične atmosfere, pažnju javnosti privukao je i privatni život Anje Mit. Glumica je u početku vešto skrivala emotivnu vezu sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, ali je nedavno odlučila da sa pratiocima podeli i zajedničke trenutke – uključujući fotografije iz šetnje sa naslednikom.

Tokom trudnoće Anja se povukla iz javnog života, dok danas ne krije zadovoljstvo i ispunjenost otkako se ostvarila u ulozi majke. Na Instagramu je objavila niz fotografija iz porodične šetnje, a na jednoj od njih pozira upravo sa partnerom.

Podsetimo, Anja Mit je nakon razvoda sa pilotom ubrzo započela novu vezu sa košarkašem, a vest o razvodu saopštila je ranije u emisiji „Amidži šou“.

– Razvela sam se. Ne bih da ulazim u detalje privatnog života, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla – izjavila je tada glumica.

