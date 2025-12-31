Slušaj vest

Poznato je da je Rade Šerbedžija glumio u svetski poznatim filmovima i da ga zna ceo Holivud, a sarađivao je i sa brojnim slavnim glumcima.

Jedan od njih je i pokojni Val Kilmer, koji nas je napustio 2025. godine u 65. godini života, nakon teške borbe sa kancerom.

Rade i Val zajedno su igrali u filmu "Svetac" iz 1997, a naš glumac se svojevremeno i prisetio saradnje sa njim.

Val Kilmer Foto: J. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

"U to vreme to je bio jedan od najskupljih filmova na svetu. Glavne uloge igrali su Val Kilmer i Elizabet Šu. Kilmer je bio toliko popularan, da se smatralo da je veća zvezda čak i od Roberta de Nira", istakao je Šerbedžija, pa se prisetio anegdote sa snimanja sa Kilmerom:

"Ipak, jedna od najsmešnijih anegdota dogodila se na snimanju filma 'The Saint', gde sam glumio s Valom Kilmerom. Tokom celog snimanja Val nije hteo da razgovara sa mnom. Niti bi me pozdravio. Mislio sam: 'Dobro, neka radi kako hoće. Ja radim svoje i baš me briga.' I onda poslednji kadar.

Završili smo snimanje, a Val odjednom potrči preko celog seta, zagrli me, podigne me u vazduh i uzbuđeno kaže: 'Rade, ja tebe toliko volim! Oprosti! Ja sam američki glumac, a naš sistem rada je takav - ako si moj protivnik u filmu, ne smem da razgovaram s tobom, ni da te volim dok traje snimanje'.

Nasmejao sam se i rekao mu: 'Znaš šta, Val, ja sam bio profesor glume na Akademiji dramske umetnosti. Dobro poznajem probleme mladih glumaca'", rekao je on jednom prilikom za domaće medije.

