Američki glumac Ajzea Vitlok Džunior (Isiah Whitlock Jr), koji je ostao upamćen po upečatljivim ulogama u kultnim serijama „Žica“ (The Wire) i „Vip“ (Veep), preminuo je u 71. godini, potvrdio je njegov menadžer.

Tužnu vest saopštio je menadžer Brajan Libman, koji se emotivnom porukom oprostio od dugogodišnjeg prijatelja i saradnika.

– Sa ogromnom tugom delim vest o smrti mog dragog prijatelja i klijenta Ajzeje Vitloka Džuniora – napisao je Libman na Instagramu.

Vitlok je tokom bogate karijere ostvario zapažene uloge i u filmovima „Dobri momci“ (Goodfellas), kao i u popularnom „Šapelovom šouu“ (The Chappelle Show). Posebno je bio poznat po dugogodišnjoj saradnji sa rediteljem Spajkom Lijem, koji se takođe oprostio od glumca dirljivom porukom.

Ajzea Vitlok Džunior
Ajzea Vitlok Džunior Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

– Danas sam saznao za odlazak mog dragog, voljenog brata Ajzea Vitloka Džunior. Bog ga blagoslovio – napisao je Spajk Li uz fotografiju na kojoj se njih dvojica rukuju.

Menadžer Brajan Libman dodatno je istakao da je Vitlok bio omiljen među svima koji su ga poznavali.

– Ako ste ga poznavali, morali ste da ga voliteAjzea Vitlok Džunior, ali još bolji čovek. Njegovo sećanje zauvek će biti blagoslov. Naša srca su slomljena – poručio je.

Prema navodima holivudskih medija, Ajzea Vitlok Džunior preminuo je u Njujorku nakon kratke bolesti.

Najšira publika pamti ga po ulozi korumpiranog političara u seriji „Žica“, gde je stekao dodatnu popularnost zahvaljujući prepoznatljivoj psovci–uzrečici, koju je, kako je kasnije otkriveno, sam glumac osmislio i učinio zaštitnim znakom svog lika.

