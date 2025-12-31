Slušaj vest

Američki glumac Ajzea Vitlok Džunior (Isiah Whitlock Jr), koji je ostao upamćen po upečatljivim ulogama u kultnim serijama „Žica“ (The Wire) i „Vip“ (Veep), preminuo je u 71. godini, potvrdio je njegov menadžer.

Tužnu vest saopštio je menadžer Brajan Libman, koji se emotivnom porukom oprostio od dugogodišnjeg prijatelja i saradnika.

– Sa ogromnom tugom delim vest o smrti mog dragog prijatelja i klijenta Ajzeje Vitloka Džuniora – napisao je Libman na Instagramu.

Vitlok je tokom bogate karijere ostvario zapažene uloge i u filmovima „Dobri momci“ (Goodfellas), kao i u popularnom „Šapelovom šouu“ (The Chappelle Show). Posebno je bio poznat po dugogodišnjoj saradnji sa rediteljem Spajkom Lijem, koji se takođe oprostio od glumca dirljivom porukom.

Ajzea Vitlok Džunior Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

– Danas sam saznao za odlazak mog dragog, voljenog brata Ajzea Vitloka Džunior. Bog ga blagoslovio – napisao je Spajk Li uz fotografiju na kojoj se njih dvojica rukuju.

Menadžer Brajan Libman dodatno je istakao da je Vitlok bio omiljen među svima koji su ga poznavali.

– Ako ste ga poznavali, morali ste da ga voliteAjzea Vitlok Džunior, ali još bolji čovek. Njegovo sećanje zauvek će biti blagoslov. Naša srca su slomljena – poručio je.

Prema navodima holivudskih medija, Ajzea Vitlok Džunior preminuo je u Njujorku nakon kratke bolesti.

Najšira publika pamti ga po ulozi korumpiranog političara u seriji „Žica“, gde je stekao dodatnu popularnost zahvaljujući prepoznatljivoj psovci–uzrečici, koju je, kako je kasnije otkriveno, sam glumac osmislio i učinio zaštitnim znakom svog lika.

