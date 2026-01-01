Slušaj vest

Autentična, direktna, kontroverzna, genijalna... Da li je uopšte bila sa ove planete? Kada je tog 29. decembra 2022. stigla vest da se preselila u večnost, teško nam je bilo da u nju poverujemo, iako je već otvorila devetu deceniju. Ceo svoj život Vivijen Vestvud posvetila je modi, u taj svet zaljubila se još pre nego što je pošla u školu. "Iskreno da vam kažem, umela sam da pravim cipele već sa pet godina", otkrila je jednom.

Biografija slavne dizajnerke, čiji su zaštitni znak bile androgine kreacije, provokativni slogani, otkačeni autfiti i večiti bunt protiv sistema, puna je ekscentričnih detalja, počevši od braka sa Malkolmom Meklarenom, menadžerom benda "Sex Pistols", s kojim je početkom sedamdesetih otvorila prvi butik u Londonu na legendarnoj King's Road štrafti.

Mala radnja zvala se "Too fast to live, to young to die". Kasnije je preimenovana u "Sex". Veliki ružičasti logo iznad ulaza značio je da u taj prostor smeju da uđu samo hrabri. Butik je ubrzo postao stecište avangardnih umetnika i oaza u kojoj je rođen pank pokret, ali i jedno impresivno modno carstvo.

Vivijen sa Meklarenom

Ekstravagantna odeća koju je Vivijen predstavila svetu, što je bio prilično hrabar potez za ono vreme, bila je drugačija od svega što su ljudi do tada mogli da vide. Imala je stav, ali se s druge strane, kako su neki smatrali, graničila sa pornografijom. Potpuni kontrast smernoj klasici i eleganciji koje su promovisale otmene francuske kuće.

Uske kožne pantalone u sado-mazo maniru, gumeni negliže, čirokana, lanci i nitne, visoke štikle i čuvene pornografske majice bili su glavni rivali uličnoj modi "dece cveća" i bukvalno zaustavljali dah, rad srca i saobraćaj.

A sve je počelo u jednom selu u Derbiširu, gde je Vivijen Izabel Svejer ugledala svetlost dana... Iako potiče iz skromne radničke porodice iz industrijske regije Engleske, roditelji je nisu sputavali. Naprotiv, imala je sve uslove da razvija maštu i kreativnost, a sebe je kasnije opisivala kao izuzetnog zanatliju, pa tek onda kao dizajnera.

Seks kao večita inspiracija kume panka

Svesna da bi u rukama trebalo da ima i nešto sigurno, potrudila se da stekne i diplomu. Postala je učiteljica, ali tom profesijom nije stigla da se bavi. Sa 19 godina udala se za radnika iz fabrike Dereka Vestvuda, s kojim je dobila sina Bendžamina. Venčanicu i nakit za svadbu napravila je – sama.

Vivijen

Kako je brzo ušla u brak, tako je brzo i izašla iz njega, a za sve je bilo krivo poznanstvo sa Malkolmom Meklarenom, samoproklamovanim genijem i ocem panka, koji joj je otkrio neke sasvim druge dimenzije. Kruna njihove velike ljubavi je sin Džozef. Zajedno su pokrenuli kulturnu revoluciju koja je potresla (i ponekad plašila) svet, takmičeći se ko će dati kontroverzniju izjavu za medije.

Pionirka pank fashion-a prva je pokazala da grudnjak može da se nosi i kao komad odeće, a ne samo ispod nje, a smatra se i da je balon suknju uvela u modu pre Kristijana Lakroe. Iako je bila strogi protivnik mejnstrima, nije mogla da odoli nečemu što je u naslovu sadržalo reč "seks" – seriji "Seks i grad", pa smo tako videli u Keri Bredšo u venčanici sa njenim potpisom.

Nezaboravan prijem u Bakingemskoj palati

Mala radnja na londonskom Kings roudu pretvorila se u globalni brend, a Vivijen Vestvud proglašena je jednim od najvećih kreatora 20. veka. U "Vogue" je ušla 1981. godine sa iconic kolekcijom "Pirate", međutim, njena kreacija se na naslovnoj strani tog prestižnog magazina pojavila tek u novembru 1989, kada je Tatjana Patic pozirala u tartan blejzeru za stolom kultnog pariskog "Cafea de Flore".

Bez obzira na stalne prozivke establišmenta, Vivijen je vrlo glasno iskazivala poštovanje prema monarhiji. Tako je 2006. nagrađena ordenom i titulom dame koje joj je dodelila kraljica Elizabeta lično. Ipak, na prijem na dvoru došla je u svom stilu: dok je pozirala fotografima u dvorištu Bakingemske palate, "slučajno" se okrenula oko sebe i otkrila da ispod haljine nema donji veš.

Vivijen Vestvud

Nije propustila nijedan ekološki protest, zdušno se borila protiv globalnog zagrevanja, klimatskih promena i nukleranog naoružanja, provocirala je "čeličnu lejdi" Margaret Tačer od početka do kraja njenog mandata, bila je vatreni pristalica Džulijena Asanža, a više puta je i sama završavala iza rešetaka.

Najveći uzor - Pinokio

Prezirala je Tonija Blera, a jednom prilikom parkirala je beli tenk ispred kuće tadašnjeg premijera Dejvida Kamerona. Revolucija, bunt, sloboda – ta načela bila su utkana u svaku njenu kreaciju i svaki šav. Kao "kuma panka", koja je objavila rat komformizmu, živela je u skladu s njima i ostala im je verna do poslednjeg daha.

Moda je za Vivijen Vestvud imala mnogo širi kontekst: smatrala je da odeća ne vredi mnogo ako ne nosi neku poruku koja se odnosi na društvene promene i ne iskazuje lični stav. Protivila se bezumnom konzumerizmu, smatrajući ga mizernim i zagovarajući ideju da treba "kupovati manje, ali birati pametno, kako bi trajalo što duže".

Vivijen Vestvud

U večnost se preselila u 81. godini, mirno, okružena porodicom, u južnom Londonu. Tu tužnu vest je pretposlednjeg dana 2022. objavio njen četvrt veka mlađi suprug i poslovni partner Andreas Krontaler na zvaničnom nalogu kuće Vivienne Westwood. "Svetu su potrebni ljudi kao ona da bi ga promenili na bolje", dodao je. I možemo samo da se složimo s njim.

A ako se slučajno pitate ko je bio uzor jednom uzoru, Vivijen je davno objasnila o kome se radi i zbog čega: "Pinokio. To je filozofija mog života. Tako nestašan, tako buntovan, ali sa zlatnim srcem koje ga je i spasilo."

(Kurir.rs/Žena)

