Ove godine, #RichTok je eksplodirao na društvenim mrežama, a kreatori sadržaja poput Beke Blum dokumentovali su svoje luksuzne živote – prekrivene kavijarom i ukrašene nakitom Van Cleef – dostupne svima za gledanje onlajn.

Još u septembru, beauty influenserka Mikajla Nogeira pohvalila se ogromnim šopingom luksuznih dizajnerskih komada, rekavši na TikToku da je „potpuno izgubila svest“ dok je kupovala desetine skupocenih proizvoda – uključujući torbe, štikle, patike, nakit i garderobu brendova Louis Vuitton, Chanel, Miu Miu i mnogih drugih – u ukupnoj vrednosti od procenjenih 186.000 dolara.

A kada je influenserka iz sveta lepote Džeklin Hil nedavno upitala fanove zašto njeni video-snimci ne ostvaruju isti angažman kao ranije, njeni pratioci su bili brutalno iskreni: sve se svodi na novac.

"Umorni smo od gledanja kako nam influenseri trljaju svoje bogatstvo u lice“, napisao je jedan korisnik u komentaru ispod njenog videa od 4. decembra, dok je drugi dodao: „Ne mogu da se povežem sa torbom ili cipelama od 10.000 dolara kada bi mi tih 10.000 dolara otplatilo sve kredite i promenilo život.“

Pa koliko zapravo zarađuju zvezde društvenih mreža da bi sebi mogle da priušte ovakve luksuzne stilove života? Za najveće kreatore, ovaj posao zaista može biti izuzetno isplativ – naročito jer često pokreću sopstvene kompanije, poput Mikajline brend-linije Point of View Beauty ili istoimene kozmetičke linije Džeklin Hil.

Džefri Star, koji je 2014. godine pokrenuo svoj brend šminke, danas zarađuje 50.000 dolara svaki put kada vodi TikTok lajv, i to prodajom svojih proizvoda, ali i zahvaljujući novčanim poklonima fanova koji ga prate putem telefona.

"Ujutru ću da pravim slaninu i zaradiću 50.000 dolara“, rekao je Džefri prošle godine u podkastu „Cancelled“. „Ima trenutaka kada uopšte ništa ne prodajem, samo pravim slaninu u kuhinji, u bademantilu, u svojim papučama, družimo se, ćaskamo i radim Q&A.“

Drugi influenseri zarađuju ogromne sume zahvaljujući sponzorisanim objavama, pa tako Aliks Erl naplaćuje čak 450.000 dolara po jednom Instagram storiju, što je u aprilu otkrila suosnivačica marketinške agencije Viki Segar – čija firma Article 41 sarađuje sa Aliks na brend saradnjama – tokom predavanja na Univerzitetu Severne Karoline, prenosi The New York Times.

Još jedan način da se zaradi ozbiljan novac? Otvaranjem naloga na Only Fansu, servisu za pretplatu sa sadržajem za odrasle, gde je Lili Filips rekla za E! News da je zaradila „milione“ objavljujući NSFW sadržaj. Slično tome, kreatorka OnlyFansa Sofi Rejn izjavila je da je za samo godinu dana zaradila više od 43 miliona dolara. Međutim, ovaj način često nailazi na osudu i negativne komentare drugih kontent kreatora i fanova.

Ipak, van pokretanja sopstvenih kompanija, velikih brend-saradnji ili objavljivanja neprimerenog sadržaja, mogli biste se iznenaditi koliko malo neki od influensera koji su tek u usponu zapravo zarađuju na društvenim mrežama.

Lil Tej

Kreatorka sadržaja je u avgustu 2025. godine objavila na Instagramu da je zaradila više od milion dolara na OnlyFansu za samo tri sata, manje od nedelju dana nakon što je napunila 18 godina.

Tej je podelila fotografiju navodne zarade, prema kojoj je inkasirala ukupno 1.024.298 dolara: 486.558 dolara od poruka, 511.003 dolara od pretplata i 26.736 dolara od bakšiša.

Zarada Influensera Foto: printscreen/instagram/liltay

Džimi „Mister Bist“ Donaldson

Jutjuber – koji na platformi ima više od 430 miliona pretplatnika – otkrio je da je u februaru 2025. godine postao milijarder „na papiru“. Ipak, objasnio je da taj novac uglavnom ne zadržava za sebe.

„Na mom stvarnom bankovnom računu imam manje od milion dolara“, rekao je tokom gostovanja u podkastu „Diary of a CEO“. „Jednostavno volim da sve reinvestiram.“

Mister Bist Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Sofi Rejn

Model sa OnlyFansa otkrila je da je za samo jednu godinu zaradila više od 43 miliona dolara na ovoj platformi za odrasle. Čak je podelila i skrinšotove zarade od novembra 2023. do novembra 2024. godine, među kojima se nalazi i uplata od 4,7 miliona dolara od samo jednog pretplatnika.

DžoDžo Siva

Bivša zvezda emisije „Dance Moms“ otkrila je da je kao trinaestogodišnjakinja zarađivala „šestocifrene iznose mesečno, bez problema“ od YouTube videa. Dodala je u dokumentarcu „Child Star“ iz 2024. godine da danas, u sklopu svoje influenserske karijere, objavljuje i do 300 puta dnevno na Snapchatu.

Kris Olsen

TikToker je otkrio da ima neto vrednost veću od sedam cifara.

„Možete slobodno da nastavite da me zovete iritantnim“, našalio se u videu iz jula 2024. godine. „To što sam iritantan učinilo me je milionerom.“

Džefri Star

Šminker je otkrio da zarađuje 50.000 dolara svaki put kada vodi TikTok lajv – što radi četiri ili pet puta nedeljno – zahvaljujući prodaji kozmetike i poklonima fanova.

„Ujutru ću da pravim slaninu i zaradiću 50.000 dolara“, rekao je Džefri u podkastu „Cancelled“ u novembru 2024. godine. „Ima trenutaka kada uopšte ništa ne prodajem — samo pravim slaninu u kuhinji, u bademantilu, u papučama, družimo se, pričamo i radim Q&A.“

U drugim trenucima, ozbiljno zarađuje nudeći popuste na svoje brendirane kozmetičke proizvode. „To je niše tržište, ali ogromno. Mi smo broj jedan ili dva beauty prodavnica.“

Hajdi Montag i Spenser Prat

Slično tome, bivše zvezde rijalitija „The Hills“ okrenule su se društvenim mrežama kako bi zaradile novac nakon požara u Los Anđelesu 2025. godine. Ipak, nisu zarađivali onoliko koliko su ljudi mislili.

„Svi su mislili da je to 3,5 miliona dolara za nedelju dana“, rekao je Spenser za E! News. „Da je to istina, sada bismo bili u Bel Eru i kupovali novu kuću.“

Umesto toga, otkrio je da je te nedelje zaradio samo 3.500 dolara od 5.000 videa na svom TikTok profilu.

Arijana Birman

Ćerka Kim Zolčijak-Birman gradi influensersku karijeru, a u emisiji „Next Gen NYC“ na kanalu Bravo otkrila je da zarađuje 1.000 dolara po sponzorisanoj objavi na TikToku.

„Sada, kada živim u prokletom Njujorku, moram da zarađujem mnogo više nego što sam zarađivala u Atlanti“, rekla je u epizodi iz jula 2025. godine. „Trenutno moram da radim apsolutno sve što mogu kako bih generisala još više novca.“

Arijana – koja je prvi brend ugovor potpisala sa samo 14 godina – svesna je koliko ovaj posao može biti unosan, dodavši: „Možete biti astronomski plaćeni za jedan stori ili Instagram objavu, a ja sam zaradila poprilično.“

