Slušaj vest

Brižit Bardo, ikona jedne epohe, preselila se u večnost, a njena Francuska je – podeljena. Ako je suditi po omažima koji ne prestaju da se nižu, ona će uvek ostati oličenje nacionalne heroine Marijane, ali druga strana, liberalnijih shvatanja, ne prašta joj na nekim spornim potezima pošto je, uprkos svom statusu filmske dive i božanstva, u kasnijem dobu izazivala kontroverze i čak bila osuđivana zbog krajnje desničarskih stavova. A šta o svemu misli predsednik, Emanuel Makron?

Brižit Bardo Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Francuska je dužna da oda počast svojoj Marijani, navode predvodnici desničarskih pokreta, aludirajući na nacionalne simbole ove zemlje, a to su svakako i Brižit Bardo i alegorija na slobodu sa frigijskom kapicom iz slavnih vremena revolucije. Upravo je legendarna glumica zvanično predstavljala Marijanu šezdesetih godina prošlog veka. Međutim, poslednjih decenija nije se ustručavala da glasno iskaže neke stavove koji su se kosili sa liberalnim shvatanjima većinskog dela francuskog društva.

Mnogi su joj na tome zamerali. Nije štedela feministički pokret, migrante, LGBT populaciju i ostale manjine, na čemu joj levica nikad nije oprostila. Ne štede je ni u ovim trenucima, ne mareći za pravilo "o pokojniku sve najlepše" i kritikujući inicijativu Erika Siotija, lidera desničarske partije, koji od aktuelnog predsednika Emanuela Makrona traži da organizuje nacionalni omaž preminuloj filmskoj divi, modernoj Jovanki Orleanki, kako ju je nazvala njegova istomišljenica Marin le Pen.

Brižit Bardo i Brižit Makron Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Siotijeva stranka pokrenula je i peticiju za održavanje posebnog pomena: "Brižit Bardo nas je napustila, ali ona je ikona i više nego ikad živi među nama. Dok mnogi izlivaju mržnju na društvenim mrežama i u mikrofone medija protiv one koja je tako sjajno otelotvorila Francusku, njenu drskost, stil i eleganciju, predsednik Republike mora imati hrabrosti da organizuje nacionalnu počast našoj BB".

S druge strane, liberali i socijalisti podsećaju da je slavna glumica, iako je nesumnjivo ostavila dubok trag u kinematografiji, takođe okrenula leđa vrednostima koje još od uspostavljanja republike proklamuje Francuska, a sadržane su u čuvenom sloganu "sloboda, jednakost, bratstvo – liberte, egalite, fraternite". Više puta bila je osuđivana zbog rasizma i govora mržnje, ne krijući simpatije prema krajnoj desnici. No, dodaćemo, ako se već poziva na jednakost – svako ima pravo na svoje mišljenje, pa tako i velika BB.

Povodom njene smrti oglasio se i predsednik. "Njeni filmovi, njen glas, njen blistavi sjaj, njeni inicijali, njene tuge, njena velika strast prema životinjama, njen lik koji je postao Marijana – Brižit Bardo je utelovljavala život slobode, francusko postojanje, univerzalni sjaj. Doticala nas je... Oplakujemo legendu jednog veka i simbol slobodnog duha", istakao je Emanuel Makron u emotivnoj poruci.

Nacionalni oproštaj od velikana ranije je podrazumevao službu u čuvenoj Madleni, odnosno Crkvi svete Marije Magdalene u Parizu, koja gleda na Trg Konkord. Poslednja slavna ličnost koja je ispraćena iz tog ikoničnog mesta bio je muzička zvezda Džoni Halidej. Žan Pol Belmondo sahranjen je 2021. posle državne ceremonije u Domu Invalida i mise u crkvi Sen Žermen, dok Alen Delon nije želeo nikakav spektakl. Ako u obzir uzmemo način života Brižit Bardo, verovatno ni ona nije insistirala na govorima i lovorima.

Brižit Bardo Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gradska skupština Sen Tropea saopštila je da će večna kuća ikone sedme umetnosti biti staro groblje u tom lepom mestu gde je provela poslednje decenije života. Na istoj lokaciji počivaju i njeni preci. Obred će biti privatan, najavljeno je. Nisu je zanimale ceremonije i omaži, bila je jednostavna, i tako je, po svemu sudeći, želela i da ode. Sahrana će biti održana 7. januara.

U kakvim je odnosima bila sa sa predsednikom i prvom damom, svojom imenjakinjom Brižit Makron? U komplikovanim, reklo bi se. Tokom prvog mandata, u julu 2018, predsednički par ugostio je legendarnu glumicu u Jelisejskoj palati, gde su razgovarali o pravima životinja za koja se ona, kao što je opšte poznato, neumorno zalagala. Došla je u ime svoje organizacije. Susret je bio srdačan, a Bardo nije mogla da odoli ljubimcu Makronovih, psu po imenu Nemo, koji je sve vreme sedeo kraj njenih nogu.

Brižit Bardo Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Međutim, godinu dana ranije glasno je kritikovala predsednika zbog posete starom zamku i lovištu u dolini Loare. To znači da on ne podržava prava životinja, istakla je i dodala da joj je "dosta njegovog stava o toj teškoj temi". U otvorenom pismu saopštila je da "Emanuel Makron nema saosećanja prema životinjama i prirodi", što je zaključila posle njegovog odmora u dvorcu Šambor, gde je "čestitao lovcima pored njihove divljači koja je još bila topla". Skandalozno i neprimereno, napisala je Brižit.

Ipak, kasnije se sastala sa njim u rezidenciji. Nije to učinila zato što je pogazila svoje stavove, naprotiv, već svesna da pažnja na probleme koji je tište mora da se skrene sa vrha. Odatle počinju sve inicijative, verovala je, pa se tokom života susretala sa većinom francuskih predsednika, uključujući njenog velikog prijatelja Šarla de Gola, kog je svim srcem podržavala. Podnosila im je peticije u vezi sa problemima kao što su uvoz krzna beba foka, krivolov, lov na slonove, i sličnim.

Bez obzira na ne baš sjajne odnose, aktuelni predsednik insistira na državnom oproštaju, kakav veličina kao što je Brižit Bardo svakako zaslužuje.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Oskrnavljen grob Merilin Monro