Jedan od retkih ljudi sa ovih prostora koji je tokom svog, nažalost kratkog života, uspeo da dotakne svetsku slavu bio je Filip Nikolić pevač, glumac i, po mišljenju mnogih, jedan od najlepših Srba svih vremena.

Njegovi roditelji doselili su se u Francusku 1967. godine. Majka je poticala iz sela nadomak Požarevca, dok je otac bio iz kraja blizu Leskovca. Iako rođen i odrastao u Francuskoj, Filip nikada nije zaboravio svoje srpsko poreklo, koje je tokom čitavog života s ponosom isticao.

Ovako je izgledao Filip Nikolić:

Filip Nikolić

Od gimnastike do muzičkog sna

Još kao dete bio je izuzetno talentovan – uspešan gimnastičar, ali i dečak koji je obožavao da peva. Zato nije bilo iznenađenje kada je 1996. godine, u ranoj mladosti, sa dvojicom prijatelja Francuza osnovao bend 2Be3.

Uspeh je stigao gotovo preko noći. Bend je prodao više od pet miliona albuma, a njihove pesme su se neprestano vrtеле na televizijama i radio-stanicama širom Francuske i Evrope. Punili su najveće hale, dobili sopstvenu TV seriju, strip sa svojim likovima, a njihove voštane figure našle su se i u čuvenom muzeju Greven u Parizu.

Miljenik žena i idol tinejdžera

Filip Nikolić bio je pravi idol devedesetih. Devojke su ga pratile u stopu, a svakodnevno je dobijao stotine pisama obožavateljki. Kako je tada pisala štampa, ljubio je brojne slavne lepotice, pa čak i „preotimao“ devojke drugim poznatim Francuzima – protiv Filipa, kako su tvrdili, nisu imali nikakve šanse.

Foto: BENAROCH / Sipa Press / Profimedia

Ljubav koja je promenila sve

Njegov život doživeo je prekretnicu 1998. godine, kada je upoznao Valeri Burdan, ženu koja mu je kasnije postala supruga. Zajedno su dobili ćerku kojoj su dali neobično i simbolično ime – Sladinka Danica Saša. Valeri je iz prethodne veze već imala ćerku Tanel.

Nakon Filipove smrti, Valeri je napisala knjigu o njihovom odnosu, otkrivši da život uz pop zvezdu nije bio bajka. Ispričala je da Filip, u vreme njene trudnoće, nije bio srećan zbog dolaska deteta jer je strahovao da bi mu to moglo narušiti imidž zavodnika u šoubiznisu. Ipak, istakla je da je, uprkos svemu, bio izvanredan otac, izuzetno brižan i nežan.

Povratak korenima i nove umetničke ambicije

Početkom 2000-ih Filip je boravio i u Srbiji, u okviru evropske turneje, a srpsko poreklo nikada nije krio. Poslednjih godina života sve češće je nastupao u pozorištu, pokazujući još jednu stranu svog talenta.

Pred kraj života doneo je odluku da se vrati muzici. Pripremao je prvi solo album i planirao da napiše knjigu o svojoj bogatoj, ali burnoj karijeri.

Tiha smrt i slika koja je obišla svet

Filip Nikolić preminuo je u snu, u 35. godini života. Zvaničan uzrok smrti bio je srčani udar, iako su se u javnosti pojavile i spekulacije da je uzeo preveliku dozu tableta za spavanje.

Njegova ćerka Saša tada je imala samo tri godine. Svet su obišle potresne fotografije na kojima, u suzama, zajedno sa majkom, prati očev kovčeg na sahrani.

Ćerka Saša danas – očev lik i duh

Danas je Saša odrasla devojka od 19 godina i neverovatno podseća na svog slavnog oca. Bavi se modelingom, ima i sopstvenu liniju kupaćih kostima, a posao je vodi širom sveta.

Na njenom Instagram profilu, gde je prati više od 43.000 ljudi, mogu se videti fotografije sa egzotičnih destinacija poput Balija, Sent Barta i Floride, ali i emotivne objave u kojima često evocira uspomene na Filipa – čoveka koji je prerano otišao, ali zauvek ostao legenda.

Kako prenosi Parizijen, ćerka Filipa Nikolića i Valeri Burden, njegove partnerke od više od deset godina, govorila je o svom odrastanju i sećanjima na oca. Saša danas vodi sopstveni posao u Sjedinjenim Državama i nedavno se udala.

Foto: X printscreen

Bolno saznanje o gubitku oca

U dokumentarcu je podelila i bolno sećanje na trenutak kada je saznala da joj je otac preminuo. „Skakala sam po krevetu i videla sam kako mi majka i sestra dolaze. Sećam se njihovih lica. Uopšte nisu bile dobro.“

Njena majka pokušala je da joj objasni gubitak rečima: „Saša, znaš, tata je otišao sa Majklom Džeksonom u raj.“ Od tada, njena starija sestra nastavila je da neguje Filipovo sećanje i da joj prenosi ljubav prema muzici. „Zahvaljujući njoj imam takvu strast prema muzici“, rekla je Saša. „Osećam da imam snagu u sebi. Osećam ga uz sebe. On me vodi.“

Iz džepa je izvukla privezak u obliku krsta koji je njen otac nosio oko vrata.

„Uvek ga imam sa sobom, u torbi. Ne mogu da izađem iz kuće bez njega“, otkrila je.