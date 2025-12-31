Slušaj vest

Iako više nisu zajedno, Kejti Peri i Orlando Blum pokazuju da razlaz ne mora da znači i kraj porodične bliskosti. Bivši par viđen je zajedno u Londonu, gde su sa decom uživali u predstavi Paddington: The Musical.

Na zvaničnim fotografijama koje je na Instagramu podelio nalog mjuzikla, pevačica i glumac pozirali su nasmejani sa glumačkom postavom, dok je njihova petogodišnja ćerka nežno naslonila glavu na očevo rame. U publici je bio i Blumov sin Flin (14), kojeg glumac ima sa bivšom suprugom Mirandom Ker.

Porodični trenutak pred očima javnosti

Orlando Blum je na fotografijama klečao pored ćerke, dok je njegov sin čučao u blizini. Kejti Peri je stajala iza Flina, obučena u bež duksericu i pantalone, uz kačket, u opuštenom, svakodnevnom izdanju.

U publici su se našla i neka poznata lica – među njima i Brajan Mej, legendarni gitarista grupe Queen. Fotografije su zabeležile i trenutke u kojima bivši partneri poziraju sa glavnom zvezdom predstave – simpatičnim Paddingtonom.

Kraj veridbe, ali ne i kraj porodice

Magazin People je još u junu izvestio da su Peri i Blum raskinuli veridbu nakon devet godina veze. Njihovi predstavnici su tada potvrdili razlaz i naglasili kako planiraju da nastave dalje kao porodica.

„Zbog velikog interesovanja javnosti za odnos Orlanda Bluma i Kejti Peri, potvrđeno je da su njih dvoje tokom proteklih meseci menjali prirodu svog odnosa kako bi se fokusirali na zajedničko roditeljstvo“, navodi se u saopštenju od 3. jula.

„Nastaviće da se pojavljuju zajedno kao porodica, jer im je zajednički prioritet i uvek će biti da svoju ćerku odgajaju sa ljubavlju, stabilnošću i uz međusobno poštovanje.“

Kejti Peri Foto: Instagram/katyperry

Nova ljubav

Nedugo nakon objave o raskidu, Kejti je počela da se povezuje sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudeom. Njih dvoje su u julu viđeni na večeri u restoranu Le Violon u Montrealu.

„Kejti i Džastin su delovali kao da su proveli sjajno veče“, rekao je tada predstavnik restorana za People. „Bili su izuzetno ljubazni prema osoblju i bilo nam je pravo zadovoljstvo da ih ugostimo.“

Vezu su i zvanično potvrdili 6. decembra, objavivši zajedničke fotografije sa putovanja u Tokio.

Tokom boravka u Japanu, koji je bio deo njene nedavno završene Lifetimes Tour, Perry je pratila Džastina u poseti bivšem japanskom premijeru Fumiju Kišidi i njegovoj supruzi Juko. Kišida je na mreži X objavio zajedničku fotografiju ispred novogodišnje jelke, nazvavši Kejti „partnerkom“ Džastina Trudea.