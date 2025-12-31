Slušaj vest

Legendarna glumica, komičarka i producentkinja, dobitnica Emi nagrade, Beti Vajt, preminula je u snu 31. decembra 2021. godine, svega nekoliko nedelja pre nego što je trebalo da proslavi svoj 100. rođendan.

Vest o njenoj smrti duboko je potresla javnost, a njen agent i blizak prijatelj Džef Vitjaz izrazio je osećanja koja su delili milioni obožavalaca širom sveta:

„Iako je Beti bila pred samim 100. rođendanom, mislio sam da će živeti zauvek. Strašno će mi nedostajati.“

Zvaničan uzrok smrti: moždani udar

Prema podacima iz umrlice, Beti Vajt je preminula usled moždanog udara. Izvor blizak glumici rekao je za magazin People da je imala „blagi moždani udar“ šest dana pre smrti.

Uprkos godinama, u poslednjim mesecima života bila je dobrog zdravlja i pod lekarskim nadzorom, ali bez ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Spremala se za jubilej i šalila na račun dugovečnosti

U trenutku smrti, zvezda serije Zlatne devojke uveliko se pripremala za proslavu svog velikog jubileja – 100. rođendana, zakazanog za 17. januar 2022. godine. Samo nekoliko nedelja ranije govorila je za People o tome kako se oseća.

„Imam neverovatnu sreću što sam u ovim godinama dobrog zdravlja i što se osećam tako dobro“, rekla je u decembru 2021, a zatim se našalila da je tajna njene dugovečnosti u tome da „izbegava sve što je zeleno“.

Smrt prirodnim putem, bez ikakvih kontroverzi

Nakon njene smrti pojavile su se glasine da je preminula usled komplikacija nakon primanja buster doze vakcine protiv kovida, što je njen agent odlučno demantovao.

„Ljudi tvrde da je njena smrt povezana sa buster vakcinom koju je navodno primila tri dana ranije, ali to nije tačno“, rekao je Vitjas u januaru 2022.

Poslednje godine provela mirno, u svom domu

Glumica je preminula u svom domu u Brentvudu, elitnom delu Los Anđelesa, gde je živela više od 50 godina. Kuću je kupila još 1968. godine zajedno sa svojim suprugom Allenom Luddenom.

"Jednostavno je provodila dane kod kuće. Nije izlazila“, rekao je njen agent.

Nekretnina je prodata za 10,5 miliona dolara u maju 2022. godine, a kuća je srušena manje od godinu dana pre prve godišnjice njene smrti.

Bez straha od smrti i sa posebnom filozofijom života

„Nemam strah niti strepnju od smrti. Srećna sam da ostanem ovde koliko god mogu“, rekla je tokom razgovora za TimesTalks 2012. godine.

Posebnu filozofiju, kako je govorila, nasledila je od majke:

„Uvek je govorila da je smrt jedna tajna koju još nismo otkrili. I kada bi neko blizak preminuo, rekla bi: ‘E, sada on zna tu tajnu.’ To je nekako skidalo težinu sa svega.“

Poslednja reč bila je ime čoveka kog je volela

Glumica Viki Lorens, koja je sa Beti sarađivala u emisijama The Carol Burnett Show i Mama’s Family, otkrila je dirljiv detalj o njenim poslednjim trenucima.

„Kerol mi je javila da je razgovarala sa Betinom asistentkinjom, koja je bila s njom kada je umrla“, rekla je Lorens

„Rekla je da je poslednja reč koju je Beti izgovorila bila – ‘Alen’. Kako je to nežno i puno ljubavi.“

Ljubav koja je trajala zauvek

Beti je bila u braku sa popularnim TV voditeljem Alenom Ludenom gotovo 20 godina, sve do njegove smrti od raka želuca 9. juna 1981. godine. Nikada se nije ponovo udala.

U intervjuu sa Andersonom Kuperom 2011. godine rekla je rečenicu koja je ostala upamćena:

„Imala sam ljubav svog života. Kada ste imali najbolje – kome treba ostalo?“