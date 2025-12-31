Slušaj vest

Slavna manekenka Naomi Kembel doživela je mnogo neočekivanih stvari u životu, a jedna od njih je – svedočenje pred Specijalnom sudom u Hagu!

1/6 Vidi galeriju Top Modeli - Naomi Kembel, Irina Šajk, Izabeli Fontana Foto: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia, x / Avalon / Profimedia



U avgustu 2010, godine Naomi se pojavila na suđenju bivšem liberijskom predsedniku Čarlsu Tejloru, a pozvana je da svedoči o "krvavim dijamantima" koje je dobila od njega u Južnoafričkoj Republici 1997.

Rekla je da su joj nebrušene dijamante poklonili nepoznati muškarci za koje je pretpostavila da ih je poslao Tejlor.



– Rekli su mi: "Poklon za vas", a onda su mi pružili vrećicu. Bila su to dvojica crnaca. Uzela sam je, zahvalila se i zatvorila vrata. Nije bilo nikakvog objašnjenja, niti poruke – ispričala je. – Otvorila sam vrećicu sutradan ujutru kad sam se probudila. Ugledala sam nekoliko kamenčića. Bili su veoma mali i delovali su prljavo.

Kad ju je sudija upitao šta je mislila da to kamenje predstavlja, Kembelova je odgovorila da je "ličilo na zaprljan šljunak".

1/4 Vidi galeriju (KURIR TV) NAOMI KEMBEL OPČINILA BEOGRAD: Pogledajte kako je proteklo gostovanje slavne manekenke! Foto: Zorana Jevtić



– Kad imam priliku da vidim dijamante, navikla sam da ih vidim u kutiji, čiste i sjajne. Da mi neko nije rekao šta je to, ne bih pogodila da je reč o dijamantima – kazala je manekenka.



Potom ih je, tvrdi Naomi, dala Džeremiju Retklifu, tadašnjem direktoru Dečjeg fonda "Nelson Mandela", kao donaciju u dobrotvorne svrhe, što jeon negirao istakavši da Fond nikad nije dobio dijamante na poklon od bilo koga. Navodno ih, pošto je sumnjao da su ilegalni, Retklif nikad nije donirao i držao ih je u svom posedu, a potom je južnoafrička policija zaplenila dijamante 2010. godine.

- Meni je ovo zaista veoma neprijatno. Htela bih da se ovo što pre završi, pa da nastavim svoj život – rekla je tada Naomi.