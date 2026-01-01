Slušaj vest

Nakon što se nedavno pojavio sa upečatljivom pink kosom, Noks Leon Pit–Džoli ponovo je iznenadio javnost promenom izgleda. Ovoga puta odlučio se za stil koji je mnoge odmah podsetio na njegovog oca, holivudskog glumca Breda Pita.

Fotografije iz Los Anđelesa

Sin Anđeline Džoli i Breda Pita uslikan je kako ide na trening u teretanu u Los Anđelesu. Vidljivo je da je sve posvećeniji fizičkoj aktivnosti, a česte transformacije izgleda postale su deo njegovog ličnog izraza.

Plava kosa kao omaž ocu

Noks sada nosi plavu kosu i frizuru kakvu je Bred Pit imao u pojedinim fazama karijere. Nakostrešena, svetla kosa bila je jedan od prepoznatljivih stilova slavnog glumca, pa ne čudi što su mnogi primetili snažnu sličnost između oca i sina. Sklonost čestim promenama imidža očigledno je osobina koju dele.

Porodični uticaji na stil

I Anđelina Džoli je tokom godina bila poznata po eksperimentisanju sa izgledom, naročito ranije, dok Bred Pit danas više nego ikada menja stil i prati modne trendove. Još 2008. godine, ubrzo nakon Noksovog rođenja, Džoli je izjavila da dečak neverovatno liči na oca. Danas ga mnogi porede i sa njom i sa Pitom.

Jedini koji je zadržao prezime Pit

Od šestoro dece nekadašnjeg holivudskog para, Noks je jedini koji nije odbacio prezime Pit. Njegova sestra bliznakinja Vivijen, kao i Zahara, Šajlo, Medoks i Paks, odlučili su se za drugačiji put i distanciranje od očevog prezimena.

Odnos sa ocem

Noks se izdvaja i po tome što stilom najviše podseća na Breda Pita, dok ostala deca kroz modu i izgled uglavnom ističu povezanost sa majkom. Poznato je da Pit nema kontakt sa decom koja su već napunila 18 godina – Zaharom, Šajlo i starijim sinovima – dok viđa samo blizance Noksa i Vivijen, i to u veoma ograničenom obimu.

Šta donosi punoletstvo

Postoji mogućnost da i blizanci nakon 12. jula 2026. godine, kada budu napunili 18 godina, samostalno odluče da li žele da nastave kontakt sa ocem. Nakon tog datuma Bred Pit više neće imati zakonsku obavezu da ih viđa.

Težak porodični razdor

Prema izvorima bliskim glumcu, razdvojenost od dece i retki susreti veoma mu teško padaju, a za sada nema nagoveštaja da bi se porodični odnosi mogli popraviti. Podsetimo, Anđelina Džoli je 2016. godine podnela zahtev za razvod, optužujući Breda Pita za fizičko i psihičko zlostavljanje tokom zajedničkog života. Iako je proces trajao godinama, zvanično su se razveli tek u decembru 2024.

Starateljstvo i posledice razvoda

Džoli je dobila puno starateljstvo nad decom, dok je Pit dobio pravo povremenih poseta. Međutim, starija deca su po punoletstvu odlučila da prekinu kontakt sa ocem. Glumica je 2023. godine istakla da su joj deca bila najveća podrška i spas nakon razvoda.

