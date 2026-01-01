Slušaj vest

Jelka, svetla velegrada, porodična toplina i mirisi doma – za Irinu Šajk to je recept za savršenu novogodišnju noć. Ipak, koliko god da je okružena glamuroznim njujorškim ambijentom, jedno pravilo ostaje nepromenjeno: praznična trpeza ne može da prođe bez ruske salate.

Praznici sa pečatom porekla

Slavna manekenka često voli da podseti javnost na svoje ruske korene, na radost svojih sunarodnika. Tako je bilo i ove godine, kada je sa pratiocima podelila niz fotografija iz svog doma i sa ulica Njujorka, uz poruku: "Zahvalna sam na protekloj godini i uživam u ovim prijatnim zimskim trenucima. Radujem se 2026. Srećna Nova!"

Čestitku je, kao i uvek, završila i na ruskom jeziku.

Od Rokfeler centra do porodičnog stola

Na fotografijama se smenjuju prepoznatljivi simboli praznika: čuvena jelka ispred Rokfeler centra, prizori inspirisani „Krckom Oraščićem“, Deda Mraz, vino, srca, crkve i poznate gradske lokacije. Posebnu pažnju privukli su kadrovi sa njenom osmogodišnjom ćerkom Leom de Senom i porodičnim ljubimcem. Ipak, prema komentarima pratilaca, najveći utisak ostavila je raskošna trpeza. U centru pažnje našle su se čak dve činije ruske salate, bez koje, očigledno, nema pravog slavlja.

Reakcije pratilaca i tradicionalna jela

Komentari su se nizali: „Ništa bez glavnog jela!“, „Olivije“, „Oh, to je naš način!“, „Sve najlepše, lepotice“… Mnogi su primetili da se na stolu nalaze i peljmeni, tradicionalno rusko jelo od tankog testa punjenog mlevenim mesom, koje se obično služi uz pavlaku.

Omiljeni zalogaj uprkos strogim pravilima

Ovo nije prvi put da Irina otvoreno pokazuje svoju ljubav prema ruskoj salati, iako je reč o jelu koje baš i ne ide uz stroge dijete karakteristične za manekenski posao. Ipak, poznato je da se „olivije“, kako je Rusi nazivaju, u domovini priprema nešto drugačije nego kod nas.

Uspešna godina i jubilarni rođendan

Irina Šajk iza sebe ostavlja još jednu izuzetno uspešnu godinu. Nastup na reviji Victoria’s Secret još jednom je potvrdio da s godinama izgleda sve bolje, a 6. januara proslaviće i jubilarni 40. rođendan. Osim modnih uspeha, pamtiće 2025. i po putovanjima. U jednom od ranijih postova otkrila je da joj je Seul „ponovo ukrao srce“, a nizale su se i prestižne naslovne strane, među kojima se izdvaja avgustovsko izdanje brazilskog Voguea.

Jedno je sigurno – gde god da je i koliko god da je svetla reflektora prate, praznici kod Irine Šajk ne mogu da prođu bez ukusa doma i tradicije.

