Dok su mnogi Novu godinu dočekali uz slavlje, slavna pevačica Pink ušla je u 2026. godinu u bolnici. Sa fotografijom iz bolničkog kreveta, na kojoj se vidi zavoj oko vrata, zabrinula je fanove širom sveta. Ipak, osmeh na njenom licu delovao je umirujuće i snažno, baš u njenom stilu.

Iskrena novogodišnja poruka

Pink se obratila pratiocima emotivnom porukom u kojoj je sumirala godinu na izmaku i otkrila kako se oseća:

"Želim svima da čestitam Novu godinu. Jako sam srećna što se opraštam od godine zmije i želim dobrodošlicu konju (aludirala je na kineski horoskop). Ostavljam iza sebe svu svoju bol u 2025. Ova godina je bila luda za sve nas i kretala se od apsolutno razorne do blago iritantne. U svemu tome, bilo je toliko lepote. I uspela sam da se svaki dan probudim, ustanem iz kreveta i bavim se svojim poslom."

Porodica, život i haos svakodnevice

Pevačica je zatim objasnila šta za nju znači posao u najširem smislu te reči:

"Bio je to posao da volim svoju decu i da im pomažem da slede svoje snove. Pokazati im da je život ili avantura ili ništa. Voleti i smejati se, kuvati i plesati, plakati i vrištati, opraštati i izvinjavati se, i sav ostatak našeg prekrasnog haosa. Toliko lepote u svemu tome. Toliko je više dobrih ljudi na svetu nego loših. Oprostila sam se od neverovatno važnih ljudi i pozdravila nove."

Zdravlje u prvom planu

Na kraju godine, Pink je odlučila da stavi zdravlje ispred svega i otvoreno je govorila o zahvatu koji je imala:

"Ove godine sam ostvarila snove, kao i noćne more. I godinu završavam odajući poštovanje, tako što obraćam pažnju i popravljam svoje telo. Možda nije neki otmeni fejslifting, dobijam dva nova sjajna diska u vratu. Novi ožiljak, novi podsetnik da cenim ovu posudu koju imam i koristim je svim silama. Rokenrol je kontaktni sport."

Dodala je i da Novu godinu provodi sama u bolničkoj sobi, dok je njena porodica na snoubordingu, ali da svesno bira optimizam i veru u bolju budućnost.

Šta je diskus hernija vrata

Pink Foto: Profimedia

Diskus hernija je stanje kod kog dolazi do oštećenja diska između pršljenova, pri čemu njegov unutrašnji deo pritiska nerve. To može izazvati bol, trnjenje, slabost i smanjenu pokretljivost, naročito kada je zahvaćen vratni deo kičme. Uzroci mogu biti degenerativne promene, opterećenje, genetika i slabost mišića, a u težim slučajevima neophodna je operacija.

Ugradnja veštačkog diska u vrat radi se kada druge terapije ne daju rezultate i ima za cilj da se ukloni pritisak na nerve i očuva pokretljivost kičme.

Poruka za novu godinu

Pink je poruku zaključila snažnim i ličnim stavom prema životu i budućnosti:

"Ove godine ću raditi na očuvanju izbora koje drugi donose za sebe i svoje porodice, upravo su to potrage za srećom. Učinimo bolje za sebe i za druge. Ne bojmo se da se brinemo o sebi i drugima. Biram radost i ostavljam bol iza sebe. Odabraću pozitivne misli umesto negativnih. I boriću se protiv umiranja svetla. Vratiću svoju divljinu. I nastaviću da tražim svetlo čak i dok doživljavam tamu. Napred i gore, kako je moj otac znao da kaže. Srećna Nova godina i neka iskusite više radosti nego tuge, više sunca nego kiše, više ljubavi nego mržnje. Skinimo tu staru zmijsku kožu. I pronađemo svoju konjsku snagu."

Pevačica je još jednom pokazala da i u najtežim trenucima bira snagu, iskrenost i nadu.

