Opra Vinfri je otvoreno govorila o korišćenju injekcija za mršavljenje, otkrivši da su imale snažan i neočekivan uticaj na njeno telo. U novom intervjuu za People, voditeljka je priznala da koristi lek iz grupe GLP-1 kako bi smršala.

"Prestala sam da krivim sebe"

Vinfri, koja je tokom 25 godina emitovanja emisije "The Oprah Winfrey Show" postala prva crna milijarderka, godinama se borila sa viškom kilograma. Danas kaže da se, zahvaljujući lekovima, oseća oslobođeno.

"Mislila sam da je sve stvar discipline i snage volje, ali sam prestala da krivim sebe," izjavila je.

Dodala je da se oseća življe i energičnije nego ikada ranije i da više ne kažnjava samu sebe.

"Jedva prepoznajem ženu u koju sam se pretvorila. Ali to je srećna žena. Osećam da imam više da pružim svima. Jednostavno sam otvorenija za sve."

Nestala želja za alkoholom

Iako su injekcije pre svega pomogle u gubitku kilograma, Vinfri je otkrila i iznenađujuću nuspojavu – potpuno je izgubila želju za alkoholom.

"Bila sam veliki ljubitelj tekile. Jedne večeri sam bukvalno popila 17 čašica. Činjenica da više uopšte nemam želju za tim prilično je neverovatna. Nisam pila godinama," priznala je.

Naučno objašnjenje leži u tome što GLP-1 injekcije utiču na sistem nagrađivanja u mozgu, što često dovodi do smanjenja žudnje za supstancama poput alkohola.

Promena načina razmišljanja

Prelomni trenutak za voditeljku bila je promena njenog pogleda na gojaznost.

"Izbegavala sam reč "gojaznost". Ona je za mene značila "van kontrole". Ali shvatila sam da prejedanje ne izaziva gojaznost. Gojaznost izaziva prejedanje," objasnila je i dodala: "To je najneverovatnija, oslobađajuća stvar koju sam doživela kao odrasla osoba"

Svojim iskustvom želi da pomogne i drugima: "Želim da ljudi prestanu da krive sebe zbog gena i okruženja koje ne mogu da kontrolišu. Želim da ljudi imaju informacije, bez obzira na to šta odluče da urade sa njima – da li će uzeti lekove ili nastaviti sa dijetom."

