Posle porodičnog dočeka 2026. godine, glumac Milan Vasić podelio je sa javnošću tužnu vest iz svog doma. Iako je Novu godinu dočekao u krugu supruge i sina, radost je ubrzo zamenila tuga – uginuo mu je konj.

Oproštaj od Skaja

Vasić se od svog ljubimca oprostio putem Instagrama, gde je objavio fotografiju konja Skaja. Uz sliku je kratko napisao njegovo ime i dodao emotikone slomljenog srca, jasno pokazujući koliko mu je ovaj gubitak teško pao.

Ljubav prema konjima od detinjstva

Milanu Vasiću uginuo konj Skaj Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Glumac je poznat kao veliki zaljubljenik u konje, o čemu je ranije otvoreno govorio. Ta ljubav, kako je isticao, traje još od detinjstva.

"Baš sam se zaljubio u konje. Uživam u tome. Saznanje da vas konj može glavom ubiti je strašno, ali meni to ne uliva strah. Volim konje i volim da jašem. Dok sam bio dete moj deda je imao dva konja i non-stop sam išao kod njega da jašem, ali, naravno, uz njegovu pomoć. Ta ljubav je ostala do dana današnjeg," rekao je ranije Milan Vasić.

Porodični koreni na Kosovu i Metohiji

Pored stana u Beogradu, glumac poseduje i imanje na Kosovu i Metohiji. Nedavno je tamo odveo i svog sina, a taj trenutak opisao je kao jedan od najsrećnijih u životu.

"Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i dede u Veliko Ropotovo (Kosovo i Metohija). Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i deda oduševljeni i presrećni. Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti – ovo se ne prodaje," napisao je tada.

I dok novu godinu započinje sa tugom zbog gubitka voljenog konja, Vasić ostaje posvećen porodici i vrednostima koje, kako često ističe, nosi još iz detinjstva.

