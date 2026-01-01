Milanu Vasiću uginuo konj: Glumac se oprostio od vernog ljubimca, ljubav ka njima nasledio od dede (FOTO)
Posle porodičnog dočeka 2026. godine, glumac Milan Vasić podelio je sa javnošću tužnu vest iz svog doma. Iako je Novu godinu dočekao u krugu supruge i sina, radost je ubrzo zamenila tuga – uginuo mu je konj.
Oproštaj od Skaja
Vasić se od svog ljubimca oprostio putem Instagrama, gde je objavio fotografiju konja Skaja. Uz sliku je kratko napisao njegovo ime i dodao emotikone slomljenog srca, jasno pokazujući koliko mu je ovaj gubitak teško pao.
Ljubav prema konjima od detinjstva
Glumac je poznat kao veliki zaljubljenik u konje, o čemu je ranije otvoreno govorio. Ta ljubav, kako je isticao, traje još od detinjstva.
"Baš sam se zaljubio u konje. Uživam u tome. Saznanje da vas konj može glavom ubiti je strašno, ali meni to ne uliva strah. Volim konje i volim da jašem. Dok sam bio dete moj deda je imao dva konja i non-stop sam išao kod njega da jašem, ali, naravno, uz njegovu pomoć. Ta ljubav je ostala do dana današnjeg," rekao je ranije Milan Vasić.
Porodični koreni na Kosovu i Metohiji
Pored stana u Beogradu, glumac poseduje i imanje na Kosovu i Metohiji. Nedavno je tamo odveo i svog sina, a taj trenutak opisao je kao jedan od najsrećnijih u životu.
U galeriji pogledajte fotografije Milana Vasića na Šar planini:
"Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i dede u Veliko Ropotovo (Kosovo i Metohija). Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i deda oduševljeni i presrećni. Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti – ovo se ne prodaje," napisao je tada.
I dok novu godinu započinje sa tugom zbog gubitka voljenog konja, Vasić ostaje posvećen porodici i vrednostima koje, kako često ističe, nosi još iz detinjstva.
Pogledajte video: Krštenje sina Milana Vasića